أندريا ييتس: أم تغرق أطفالها الخمسة لإنقاذهم من الجحيم

يعيد الفيلم الوثائقي "The Crimes That Changed Us" - والذي يعرض جرائم حقيقة- في إحدى حلقاته النظر في قضية أندريا ييتس المروعة.. إليكم ما حدث:



منذ قرابة عقدين من الزمن، اهتزت مدينة هيوستن، تكساس بقضية أندريا ييتس، التي أغرقت أبنائها الأربعة وطفلتها الرضيعة.



آمنت ييتس بأن الشيطان يتلبسها، ولذلك إن قتلت أطفالها قبل أن يتموا العشرة أعوام فإنها ستنقذهم من دخول الجحيم مستقبلاً، وعوضاً عن ذلك فإنهم سيدخلون الجنة.

ما الذي حدث في 20 يونيو 2001 ؟



في 20 يونيو 2001.. أغرقت أندريا أطفالها بينما تُركوا بمفردهم في المنزل. أحضرت أندريا أطفالها إلى حوض الاستحمام واحدًا تلو الآخر وأغرقتهم.



كانت قد ملأت حوض الاستحمام بالماء بمجرد أن غادر زوجها راسل المنزل. وأعدت الإفطار لأطفالها ثم أغرقتهم واحدًا تلو الآخر بينما كان أشقاؤهم يأكلون. وكانت تضعهم على سريرها بمجرد وفاتهم.





حاول ابنها البكر، نوح( البالغ من العمر 7 سنوات)، الهروب عندما أدرك أنها قتلت أخوانه وأخنه وأنها ستقتله أيضاً. ولكنها طاردته وأغرقته في الماء البارد في الحوض بينما كان جسد أخته الصغيرة يطفو بجانبه، حسبما ذكرت مجلة TIME.

الاعتراف بالجريمة

بعد أن قامت ييتس بقتل أطفالها، اتصلت بكل هدوء بالشرطة واعترفت بما فعلته.



فحصت الدكتورة فيليب ريسنيك ييتس مرتين أثناء سجنها، وقالت بأنها واجهت "معضلة قاسية قلبت إحساسها بالصواب والخطأ".



أخبرت ييتس الدكتورة ريسنيك خلال إحدى الجلسات أنها تؤمن بأن قتل أطفالها سينقذهم من الأبدية في الجحيم. على ما يبدو، اعتقدت ييتس أن كونها أماً سيئة جعلها شخصية شيطانية وأن شرها سينتقل إلى أطفالها إذا لم تنهِ حياتهم.



إحدى النظريات وراء دافع ييتس لقتل أطفالها قالت أن طبيعة ييتس الدينية للغاية، إضافة إلى تاريخها الطويل للمرض العقلي دفعها إلى حافة الهاوية.

الُحكم

نظرًا لأن ييتس (التي تبلغ اليوم 51 عاماً) لم تُعلن عن مرضها العقلي في ذلك الوقت، فقد أدينت بالقتل العمد وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة في 12 مارس 2002.



في 30 أبريل 2004 قدم محامي ييتس، جورج بارنهام، استئنافًا.



في 6 يناير 2005 ، ألغت محكمة الاستئناف الأولى في تكساس إدانة ييتس بجريمة القتل، بسبب شهادة خاطئة للطبيب النفسي بارك ديتز، ووجدت بأنها غير مذنبة، وتم إرسالها إلى مستشفى الأمراض العقلية في تكساس ، حيث لا تزال حتى اليوم.



عانت ييتس من الاكتئاب وحاولت الانتحار قبل أن تُغرق جميع أطفالها في 2001.

أندريا ييتس قبل جرائم القتل المتعددة

ولدت أندريا ييتس في 2 يوليو 1964 في هيوستن، تكساس. ودرست التمريض في جامعة تكساس عام 1986.



تزوجت في 17 أبريل 1993 من رجل يدعى "راسل" وأنجبت منه 5 أطفال: ماري (30 نوفمبر 2000) ؛ لوك (15 فبراير 1999) ؛ بول (13 سبتمبر 1997) ؛ جون (15 ديسمبر 1995) ؛ نوح (26 فبراير 1994). تطلقت ييتس من زوجها عام 2005 .







كيف أصبحت أندريا ييتس على ما هي عليه؟

في 17 يونيو 1999، تناولت ييتس جرعات زائدة من عقار Trazodone، وهو دواء يستخدم لعلاج الاكتئاب وتم إدخالها إلى وحدة الطب النفسي في مستشفى ميثوديست حيث تم تشخيص حالتها باضطراب اكتئابي شديد.



في 21 يوليو 1999 أٌدخلت إلى Memorial Spring Shadows Glen لتلقي العلاج النفسي بعد أن حاولت قتل نفسها.



في ربيع 2001 - تم إدخالها مرتين في شبكة علاج Devereux Texas. ووصِفت لها أدوية قوية مضادة للذهان، بما في ذلك Haldol . وفي 4 يونيو 2001 أوقف الطبيب النفسي محمد سعيد علاجها بدواء Haldol .



وفي 20 يونيو 2001 قامت ييتس بإغراق أطفالها الخمسة ، واحدًا تلو الآخر، في حوض الاستحمام بمنزلهم في تكساس.



أنشأ محامي الدفاع عنها جورج بارنهام وزوجته ماري بارنهام عام 2002 على شرفها "صندوق ييتس التذكاري للأطفال" للمساعدة في رفع مستوى الوعي حول اكتئاب ما بعد الولادة.