أهم كتابين عن الطهي في قصر وندسور تعرف على أهم الأطباق الملكية من طباخ الملكة الشخصي، وجبات الفطور والغداء والعشاء والولائم، كلها في كتابين بقلم الشيف الملكي دارين مكجرادي.

أهم كتابين عن الطهي في قصر وندسور

"الأكل الملكي" Eating Royally

بقلم دارين مكجرادي

وجبات وذكريات من الشيف الشخصي للأميرة ديانا. كل العائلات لديها طعامها المفضل - بما في ذلك بيت وندسور. جمع دارين ماكغرادي ، الشيف الشخصي للأميرة ديانا والطاهي للعائلة المالكة لمدة خمسة عشر عامًا ، أكثر من 100 وصفة في كتابه Eating Royally وقصص من وراء الكواليس تقدم نظرة ثاقبة على حياة العائلة المالكة.

من الطهي اللذيذ إلى الأكل الفاخر ، ستثير هذه الأطباق إعجاب حتى الأذواق الأكثر تميزًا. تشمل الوصفات المأكولات الإنجليزية التقليدية، وبالطبع المفضلة الملكية ، مثل:

شوربة الهليون الربيعي بالشبت

بيض مسلوق في كروت

جلينيجلز بات

كعكة شاي إيرل جراي

شرائح اللحم الغيلية

سكونز الشاي الملكي

بيض درمكيلبو

بودنغ الصيف

سوفليه برالين مثلج

شهد ماكجرادي التاريخ الغني والحياة الأسرية الطبيعية بشكل مدهش للعائلة المالكة ، كل ذلك أثناء إعداد طعام أنيق مع تأثيرات فرنسية كلاسيكية على مائدتهم.

مليئة بالصور المؤثرة والتذكارات والرسائل الشخصية ، يروي كتاب Eating Royally تجارب طاهٍ غير عادية داخل جدران قصر باكنغهام.

أهم كتابين عن الطهي في قصر وندسور

كتاب " Darren’s Easy Seasons Entertaining "

بقلم دارين ماكجرادي (مؤلف)

قام دارين ماكجرادي ، الشيف الشخصي السابق للملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا ، برعاية وإنشاء وصفات لذيذة وسهلة من شأنها أن تضيف لمسة أنيقة إلى أي وجبة دون الحاجة إلى ساعات من العمل في المطبخ.

يعتبر Darren's Easy Seasons مثاليًا للترفيه بغض النظر عن الوقت من العام ، بما في ذلك وجبات الغداء ووجبات الإفطار والغداء في منتصف النهار ، والشاي ، والجلوس في الداخل والخارج ، ووجبات العشاء على طراز البوفيه ، وحفلات الكوكتيل. تم تنظيم الكتاب أيضًا حسب الموسم مع الأحداث بما في ذلك عيد الفصح للأطفال ، وعيد الحب لشخصين ، وعشاء مناسب يوم الأحد ، ومنزل مفتوح لعيد الميلاد ، وعيد الشكر.

يقدم دارين أيضًا نصائح حول المكونات والبدائل، مما يجعل هذا الكتاب موردًا سهلًا وشاملًا لتخطيط الحفلات. يتضمن "ملاحظات حول الترفيه" للمساعدة في تخفيف العبء وجعل حتى أكبر الاحتفالات تنطلق دون توقف.

كتاب "كوهِ نور: تاريخ الماسة الأسوأ سمعةً في العالم"