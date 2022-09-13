أهم 3 كتب تفضلها ملكة إنجلترا الجديدة كاميلا لطالما روجت دوقة كورنوال، وملكة إنجلترا الحالية الملكة كاميلا، وهي قارئة شغوفة ، لأهمية محو الأمية من خلال رعايتها للصندوق الوطني لمحو الأمية و " BookAid International " من بين العديد من الهيئات الأخرى - بالإضافة إلى مركزها الأدبي الشهير ، The Reading Room. اخترنا لكم ثلاثة من كتبها المفضلة.

أهم 3 كتب تفضلها ملكة إنجلترا الجديدة كاميلا

حيث يغني كوردادس " Where the Crawdads Sing "

بقلم ديليا أوينز (تم نشره عام 2018)

رواية غامضة من تأليف الكاتبة الأمريكية ديليا أوينز. تتبع القصة جدولين زمنيين يتشابكان ببطء. يصف الخط الزمني الأول حياة ومغامرات فتاة صغيرة تُدعى كيا وهي تكبر معزولة في مستنقعات ولاية كارولينا الشمالية. تتهم بجريمة قتل.

أهم 3 كتب تفضلها ملكة إنجلترا الجديدة كاميلا

سجلات عائلة كازاليت " The Cazalet Chronicles "

بقلم إليزابيث جين هوارد (1990-2013)

هي استكشاف لطموحات وشغف وشؤون عائلة كازاليت حيث يعيشون حياتهم العادية في الطبقة الوسطى بدءًا من فترة ما قبل الحرب وحتى حوالي 15 عامًا بعد نهاية الحرب في الخمسينيات.

أهم 3 كتب تفضلها ملكة إنجلترا الجديدة كاميلا

السفر على ظهر فيل (Travels on my Elephant)

بقلم مارك شاند (1991)

هذا الكتاب من تأليف مارك شاند وهو رحلة سفر رائعة عن كيف أنقذ شاند فيلًا من الحراس القاسيين وسافر معها. وشاند هو شقيق دوقة كورنوال وملكة إنجلترا كاميلا باركر بولز. توفي عام 2014 بعد أن تعثر وسقط خارج نادٍ في نيويورك.

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