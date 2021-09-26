أولف نيلسون مؤلف كتب الأطفال الشهير يرحل عن عالمنا أعلنت دار النشر السويدية بونير كارلسن وفاة مؤلف كتب الأطفال الشهير أولف نيلسون عن 73 عاماً. وقالت رئيسة قسم الأدب في دار النشر، إيفا داهلين، إن نيلسون قدم على مدار أكثر من 40 عاماً أعمالاً أدبية رائعة للأطفال.

ونشر المؤلف، المولود في هلسينغبورغ جنوب السويد في 1948، ما يقرب من 140 كتاباً، بما في ذلك الترجمة الإنجليزية "كل الحيوانات الصغيرة العزيزة" وسلسلة "المحقق جوردون".

حصل نيلسون على العديد من الجوائز عن أعماله، بينها جائزة أستريد ليندغرين في 2006 ولوحة نيلز هولغرسون في ثمانينيات القرن العشرين.



أولف نيلسون مؤلف كتب الأطفال الشهير يرحل عن عالمنا

وفي 2012، قال في صحيفة تيدنينغن سكريفا إن القصة الجيدة يمكن أن تحتوي "ربما 40% من المزاج الشخصي، و50% من الضحك السعيد والطيب، ثم 10% من العناصر التي تظل عالقة بالذهن"

أولف لينارت نيلسون

(18 سبتمبر 1948 - 22 سبتمبر 2021) كاتب سويدي. نشر أكثر من 100 كتاب وكتاب مصور موجهًا بشكل أساسي للأطفال والمراهقين. كما كان رئيسًا للأكاديمية السويدية لكتب الأطفال لفترة طويلة. تمت ترجمة عدد من أعماله إلى اللغة الإنجليزية بواسطة Gecko Press.

الترجمات الإنجليزية

2006 - كل الحيوانات الصغيرة العزيزة

2020 - كل الحيوانات الصغيرة العزيزة

2015 - المحقق جوردون: القضية الأولى

2016 - المحقق جوردون: قضية معقدة

2017 - المحقق جوردون: قضية في أي حالة

2018 - المحقق جوردون: قضية بافي

حصل نيلسون على جائزة (Augustpriset) مرتين ، وهو الكاتب الوحيد للأطفال والشباب الذين تم تقديره على هذا النحو ، وهو امتياز يتقاسمه مع أربعة كتاب آخرين فقط.

1983 - BMF-plaketten (بالاشتراك مع الرسامة إيفا إريكسون) للأرنب الصغير

1984 - Nils Holgersson-plaketten للأرنب الصغير والكفاح من أجل الحرية

1985 - Expressens Heffaklump لـ Om ni inte hade mig and Den fräcka kråkan

1994 - جائزة أغسطس Mästaren och de fyra skrivarna

2002- جائزة أغسطس عن Adjö, herr Muffin

2002 - BMF-plaketten

2002 - بوكورين (الفئة 0-6 سنوات)

2006 - جائزة أستريد ليندغرين عن تأليفه لأدب الأطفال والشباب

2010 - جائزة شولسترومسكا لأدب الأطفال

الأكاديمية السويدية لكتب الأطفال ( Svenska barnboksakademin) هي جمعية غير ربحية تأسست في 26 مايو 1989 في ستوكهولم ، السويد . بناءً على الأكاديمية السويدية ، طموحاتها هي الترويج لأدب الأطفال والشباب . منذ عام 1990 ، تمنح الجمعية جائزة.