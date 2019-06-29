إبراهيم نصر الله يحتفي بإشهار "ثلاثية الأجراس" 

احتفى الشاعر والروائي إبراهيم نصرالله، مؤخرًا في «مؤسسة عبد الحميد شومان» بالعاصمة الأردنية عمّان، بإشهار رواياته «ثلاثية الأجراس»، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون– بيروت.

ويرصد نصر الله في رواياته «ثلاثية الأجراس» مجموعة التّحولات التي أصابت المجتمع الفلسطيني بدءا من زمن ما قبل النّكبة بقليل، انتهاءً بزمن الانتفاضة الأولى عام 1987، وتعتبر هذه الثلاثية واحدة من أهم وأنضج أعمال نصر الله، باعتبارها وبحسب نقاد الأدب عمل فني فريد في تكوينه وأسلوبه وشكله، فهو لم ينهض على رواية الأجيال وإن تمثلت فيه فكرة الأجيال، ولم تستند فيه الروايات الثلاث على سابقة ولاحقة، فهي بقيت مثل كل روايات الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر الله قابلة لقراءة متصلة منفصلة، لا على ترتيب أو تسلسل معين.

يتضمن العمل الملحمي الجديد لنصرالله الحائز للبوكر العربية 2018 عن روايته «حرب الكلب الثانية»، وهي امتداد لـ«الملهاة الفلسطينية» المشروع الروائي الأوسع، ثلاثة أعمال روائية هي: «ظلال المفاتيح» و«سيرة عين» و«دبابة تحت شجرة عيد الميلاد»، أما الجديد في «ثلاثية الأجراس» فهو إتاحة خاصية قراءة أي واحدة من الأعمال الثلاثة، باعتبارها عملًا مستقلًا، أو قراءة الثلاثية كلها كعمل متعدد الوجوه.