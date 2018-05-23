صدور كتاب إريك كيسلز "أهلاً بالفشل"

يتمحور كتاب إريك كيسلز «أهلاً بالفشل» حول التحلّي بالجرأة المطلوبة لإنجاز فشلٍ يؤدي إلى نجاح حتمي. وهو بذلك يؤسس لمبدأ الاستفادة من الأخطاء وتحويلها إلى مصدر للإلهام بدلاً من الشعور بالندم على حدوثها؛ إذ يبرز في النفس قيمة المجازفة وركوب الأخطار في سبيل ابتكار شيء نوعي تماماً.

ويؤكد الكتاب أننا لا نعرف أي نوع من المشاريع المدهشة سينتج عن إعادة تفكيرنا في مفهوم الفشل، لكن مهما يكن فإنه لا بد وأن تحصل المفاجأة الكبرى التي لا يمكن لأحد التنبّؤ بها. كما أنه يشير إلى ضرورة معرفة أن الأخطاء المؤدية للسقوط قد تكون مؤشراً إيجابياً لنجاح باهر في المستقبل، فليس خطأً أن يتعثر الإنسان، ولكن الخطأ الفادح أن يؤدي به ذلك التعثر إلى التوقف أو التراجع، فأما إن كانت نتيجة السقوط نهوضاً ومسيراً نوعيين، فحينها يحق لنا أن نقول: «أهلاً بالفشل».