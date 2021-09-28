إشهار كتاب "القدس من منظور مختلف" لمؤلفه د. خالد حماد عياد .. تحت رعاية سيادة د. مهاتير محمد، وسماحة إمام الأقصى ومفتي الديار الفلسطينية الشيخ الدكتور عكرمة صبري احتضنت المكتبة الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم أمس حفل اشهار كتاب "القدس من منظور مختلف" لمؤلفه د. خالد حماد عياد.

استُهلت الاحتفالية بالسلام الملكي الأردني، تلاها كلمة لعطوفة مدير عام المكتبة الوطنية الأردنية أ.د. نضال العياصرة عبر من خلالها عن نهج المملكة الأردنية الهاشمية، ومكتبتها الوطنية اتجاه قضايا الثقافة العالمية وعلى رأسها قضية التثقيف بتاريخ القدس، ومن ثم ظهر للحضور سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري مفتي الديار الفلسطينية وإمام الأقصى السليب، فشكر المملكة الأردنية الهاشمية على مواقفها الثابتة التي لا تلين وبعد ذلك ناقش سماحة الشيخ الدكتور إمام الأقصى ومفتي الديار كتاب "القدس من منظور مختلف"، مبيناً اختلافه عن سوابقه من المؤلفات التي تناولت القدس الحبيبة بما احتواه من مواضيع متشعبة مترابطة أثرت، وتؤثر، وستؤثر بالقدس، مطالباً سماحته توفير الكتاب لمرتادي المكتبات والجامعات والمؤسسات البحثية لتعم الفائدة في حال تمت قراءته بما يستوجب من دقة مطلوبة. وبعد ذلك ختم شيخ الأقصى حديثه بالسلام على فلسطين والأردن والأقصى.

إ شهار كتاب "القدس من منظور مختلف" لمؤلفه د. خالد حماد عياد

حضور فخم لسماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري مفتي الديار الفلسطينية وإمام الأقصى ولفخامة رئيس وزراء ماليزيا السابق د. مهاتير محمد

هذا ولقد حظي كتاب "القدس من منظور مختلف" باهتمام عالمي والشاهد على قولنا كان حضور كبير لفخامة رئيس وزراء ماليزيا السابق وأقوى رجال دول جنوب شرق آسيا د. مهاتير محمد، وهو كاتب فخم، هذا الى جانب مكانته السياسية العالمية. وقد استهل فخامة د. مهاتير بن محمد خطابه بالسلام على الحضور، ثم ابدى غبطته بأبداء رأيه بكتاب "القدس من منظور مختلف"، ومن ثم اسهب واحد من أهم رجال الدول في العالم في الحديث عن القدس وعن العلاقات الماليزية بفلسطين وبالقدس وبمن يدعم الفلسطينيين والقدس وعلى رأسهم المملكة الأردنية الهاشمية، وطالب في خطابه ضرورة انصاف القدس وفلسطين، وعكس الأنصاف فان الظلم هو ما سيسود، وختم الخطاب كما بدأه بالسلام على الحضور، وأخيراً تحدث مؤلف الكتاب د. خالد حماد عياد عن كتابه مبيناً ما جاء فيه.

تولى عرافة الحفل الإعلامية الفاضلة ابتسام راجح. كما تواجد عطوفة .د. عزيز العصا مدير مكتب سماحة الشيخ د. عكرمة صبري عبر تطبيق زووم بالإضافة إلى لفيف كبير من الحضور والإعلاميين والمهتمين.

حفل اشهار كتاب القدس من منظور مختلف تحت رعاية الشيخ عكرمة صبري ودكتور مهاتير