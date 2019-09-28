إصدارات الشاعر الراحل حبيب الصايغ في معرض العين للكتاب

تحتفي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بإنجازات وإصدارات الشاعر الإماراتي الراحل حبيب الصايغ، عبر ركن تعريفي خاص بالراحل في معرض العين للكتاب.

ويتضمن الركن أرشيفاً لمقالات ومواد كتبها حبيب الصايغ أو كتبت عن مشاركاته والفعاليات التي شارك بها، إلى جانب عرض مرئي لإنجازاته وقراءات من قصائده، كما يقدم الركن نبذة تعريفية عن الشاعر الراحل الذي ولد في أبوظبي عام 1955، وحصل على إجازة الفلسفة عام 1977 كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن. ونظم أول قصيدة حين كان طفلاً وأهداها لوالدته، ثم تفوق بعد ذلك في المرحلة الثانوية، حتى اختاره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للعمل محرراً في صحيفة الاتحاد عام 1973 تشجيعاً له.

كما يتضمن الجناح مجموعة من الدواوين الشعرية التي أصدرها الراحل، إلى جانب مجموعة من الكتب التي كتبها أدباء ونقاد عن شعرية وقصائد الشاعر الراحل.

