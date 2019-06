إصدارات دار جامعة حمد بن خليفة للنشر في صدارة جوائز الكتاب العالمي

حققت أربعة من إصدارات دار جامعة حمد بن خليفة للنشر فوزًا ساحقًا بجوائز الكتاب العالمي لعام 2019، مع تصدّر العديد من الكتب الأخرى الصادرة عن الدار لقوائم الترشيحات.

وفازت بالجوائز كل من كتاب «الحدائق العربية: النباتات المثمرة في قطر ودول الخليج العربي» للدكتورة شعاع عبدالله السادة عن فئة المنازل والحدائق، وكتاب Bloodstone (حجر الدم) للكاتب تيم ماكنتوش سميث عن فئة الروايات: الثقافات المتعددة، وكتاب The Light of Hope للكاتب بسمة الخطيب والرسام الفنان بلال بصل وترجمة غنوة يحيى عن فئة تطوير فكر/جسد/روح الأطفال، وكتاب Alphabet City للكاتب عمر خليفة والرسامة الفنانة فابيولا كولافيشيو عن فئة ابتكارات الأطفال وكتب الهدايا.



وقد شارك في الصيغة العاشرة من هذه المسابقة أكثر من ألفي كتاب من كل أنحاء العالم في فئات الجوائز المختلفة. وتسلط جوائز الكتاب العالمي التي تقدم برعاية مؤسسة American Book Fest الضوء على مجموعة هائلة من الأعمال المتميزة التي تعتبر الأفضل في فئاتها. وقد قامت لجنة التحكيم المشكلة من صفوة المحكمين في المجال ممن لهم باع طويل في مجالات الكتابة الصحفية والتحريرية والخبرات التسويقية والتصميمية بتقييم كل الأعمال المرشحة واختارت منها الأعمال الفائزة والمتصدرة للترشيحات.



ومن بين الإصدارات الأخرى لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر التي تصدرت قائمة الترشيحات، فاز عن فئتي الأعمال غير الأدبية متعددة الثقافات والتغيير الاجتماعي كتاب «الأزمة الخليجية: رؤية من قطر» الذي شاركت بكتابته مجموعة من الخبراء والأساتذة في جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة لمؤسسة قطر وقام بتحريره الدكتور روي ميلر، وكتاب «الحدائق العربية: أشجار الزينة في قطر ودول الخليج العربي» للدكتورة شعاع عبدالله السادة عن فئة المنازل والحدائق، وكتاب Bloodstone (حجر الدم) للكاتب تيم ماكنتوش سميث عن فئتي الروايات: الأعمال التاريخية وفئة الروايات: الإثارة/المغامرة، وكتاب Lost in Thyme للكاتبة ليلاس طه عن فئة الروايات: الأعمال الملهمة، وكتاب «بعد القهوة» (After Coffee) للكاتب عبدالرشيد محمودي، ترجمة نشوى غوانلوك عن فئة الروايات: الثقافات المتعددة، وكتاب Alphabet City (مدينة الألفباء) للكاتب عمر خليفة ورسومات الفنانة فابيولا كولافيشيو عن فئة الأعمال التعليمية للأطفال، وكتاب A Recipe for Home للكاتبة غنوة يحيى، رسومات الفنانة إينا أوغاندو عن فئة الكتب المصوّرة للأطفال: القصة بغلاف ورقي.



وبهذه المناسبة، علق بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر قائلا: «إن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر في غاية الفخر والامتنان لجميع المؤلفين والرسامين والمترجمين الفائزين بجوائز الكتاب العالمي لهذا العام 2019، فنحن نميّز أنفسنا بنشر كتب قيّمة تتضمن محتوىً من الكتابات والرسومات الإبداعية التي تبرز قيم دار جامعة حمد بن خليفة للنشر والتزامها بتقديم تشكيلة متنوعة من الأعمال السردية المهمة النابعة من المنطقة، ويمثل تعريف العالم بهذه الكتب في حد ذاته علامةً فارقًة بالنسبة لنا جميعًا».



ومن جانبه، قال جيفري كين، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة American Book Fest: «تعبّر نتائج 2019 عن مزيج فريد من الكتب الصادرة عن مجموعة هائلة من الناشرين من كل أنحاء العالم، وفي ظل وجود حملة دعائية وتسويقية متكاملة لنشر نتائج مسابقة جوائز الكتاب العالمي، سيحظى الفائزون والمتصدرون للترشيحات لهذا العام بتغطية إعلامية متزايدة خلال موسم الصيف».

يمكن الحصول على نُسخ من الكتب الفائزة والمتصدرة للترشيحات عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر من متجر «أمازون كيندل» الإلكتروني وجملون ومختلف المكتبات في قطر.