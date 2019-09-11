إصدار الترجمة العربية لكتاب "اليوميات" لتولستوى

بالتزامن مع الذكرى الـ191، على ميلاد الأديب الروسى الشهير ليف تولستوى، أعلنت دار آفاق عربية، إصدار الترجمة العربية لكتاب اليوميات من ترجمة المترجم والروائى يوسف نبيل، حيث يتم صدور 3 أجزاء حاليا، ويتبعه الأجزاء الثلاثة الأخرى قريبا.

الكونت ليف نيكولايافيتش تولستوى (9 سبتمبر 1828- 20 نوفمبر 1910) من عمالقة الروائيين الروس ومصلح اجتماعى وداعية سلام ومفكر أخلاقي وعضو مؤثر في أسرة تولستوى، يعد من أعمدة الأدب الروسى فى القرن التاسع عشر والبعض يعده من أعظم الروائيين على الإطلاق، أشهر أعماله روايتي (الحرب والسلام) و(أنا كارنينا) وهما يتربعان على قمة الأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية.

ويأتى فى مقدمة المترجم يوسف نبيل على الكتاب: عندما يكتب أديب أو مفكر مذكرات أو سيرته الذاتية، فهو يتأمل ويفكر ويختار مناطق بعينها ليعرضها للقارئ ويحذف أخرى، ويخرج المنتج العام فى صورة قصة متماسكة موجهة بحسب رؤية الكاتب فى وقت الكتابة، لكن اليوميات تختلف عن ذلك فهى تدوين لأحداث وأفكار وهواجس اليوم، سواء كانت هامة ام غير كذلك، إنها بمثابة كاميرا ترصد ما يحدث على المستوى الخارجى والداخلى دون تمييز، وإن كان المنتج قد يبدو فوضويا، أو يتسم بالإسهاب أو بذكر تفاصيل غير مهمة، لكنه فى الوقت ذاته يكون بمثابة مجهر حقيقى على ما يحدث داخل تكوين هذه الشخصية.