إصدار جديد عن حياة العلّامة الفقيه سعيد بن جويد الصوري

ضمن سلسلة البرنامج الوطني لدعم الكتاب في سلطنة عُمان، صدر عمل تضمن مجموعة من الدراسات التي تناولت حياة الشيخ سعيد بن جويد الصوري وإنتاجه الفكري. وجاء الإصدار بالتعاون بين النادي الثقافي- سلطنة عُمان، و"الآن ناشرون وموزعون" في الأردن.

وقد حوى العمل مجمل الأوراق العلمية التي قُدمت في الندوة الخاصة بالشيخ سعيد الصوري، التي نظمها النادي الثقافي بتاريخ 18 ديسمبر 2018. وأشرف إشرافا عاما على الدراسة الأستاذ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، وقدّم بالإضافة إلى ذلك الورقة الأولى التي تناولت تاريخ حياة الشيخ العلمية والعملية، ومجمل أسفاره، ومكتبته ومؤلفاته.



وقدم الدكتور محمد بن حمد العريمي الورقة الثانية التي تناولت المدرسة الدينية الصورية التي أسسها الشيخ سعيد بن جويد، بينما قدم محمد بن سعد العريمي قراءة في كتاب "قول الخلف والأسلاف في منع بيع الأوقاف" الذي يُعد أشهر كتب الشيخ وأهمها. وتناول الدكتور خالد بن حمد بن سالم الغيلاني بالتحليل مناهج الشيخ سعيد الصوري التربوية، وقدم الدكتور حمد محمد الغيلاني ورقة تطرقت إلى أهمية دراسة علوم الدين واللغة العربية في مناهج الشيخ سعيد الصوري لأبناء صور.



وورد في مقدمة العمل الذي جاء في سبع وتسعين صفحة من القطع المتوسط: "وهب الشيخ سعيد حياته وماله وفكره وعلمه لأهل بلده من أجل تعليمهم أمور دينهم وفق المذهب الشافعي، ونهضتهم وزيادة وعيهم، لا سيما الفئة التي اتخذت العلم تجارة وتقرباً إلى الله مثلما ورد في كتابه "قول الخلف والأسلاف في منع بيع الأوقاف"، وكذلك محاربة للظلم، وتعزيزاً للدين، وتأكيداً لما رسمته الدولة".