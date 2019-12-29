إصدار نسخة عربية من "القارة القطبية الجنوبية"!

صدر عن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة كتاب «القارة القطبية الجنوبية» لمؤلفه كلاوس دودز، وترجمه إلى اللغة العربية عمر الأيوبي، وذلك بالتعاون مع «إعمار العقارية».

تأتي ترجمة هذا الكتاب ونشره، في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع مجموعة إعمار العقارية، في ظل مبادرة «ندعم الثقافة» الخاصة بتعزيز دور الشركات والمؤسسات الوطنية وقطاع المال والأعمال في حركة التأليف والترجمة والنشر، وإشراكها في تطوير آليات النشر والتوزيع، بما ينعكس إيجاباً على الحياة الثقافية.

يندرج الكتاب ضمن «سلسلة مقدمات موجزة»، التي تصدرها مطبعة جامعة أكسفورد، وتضمّ مئات الكتب، وقد حققت هذه السلسلة مبيعات تزيد على خمسة ملايين نسخة في كل أنحاء العالم، نظراً لتقديمها طريقة مثالية لإطلاع القارئ على الموضوع الذي يهمه في لمحة سريعة.

يقدّم الكتاب رواية حديثة عن القارة القطبية الجنوبية، ويسلّط الضوء على المشكلات الرئيسة التي تواجهها اليوم، كما يتفحّص كيفية استكشافها وتمثيلها في المئة سنة الأخيرة، وينظر في الإنجازات العلمية والاستكشافية في المنطقة.