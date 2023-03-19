البوابة - انطلقت منذ قليل فعاليات حفل إطلاق ومناقشة كتاب « مذكرات يهودي مصري » لألبير آريِّه، الصادر عن دار الشروق، بمبنى قنصلية في وسط البلد.

يدير اللقاء الدكتور محمد أبو الغار، ويتحدث عن الكتاب كلا من محررة الكتاب منى أنيس، والكاتب الصحفي الفرنسي آلان جريش، وذلك بحضور أسرة ألبير آريِّه.

جاء ذلك بحضور ومشاركة كل من إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، وأحمد بدير مدير عام دار الشروق، وأميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، والروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد، والروائي نعيم صبري، والكاتب الروائي أحمد القرملاوي، والدكتورة مي التلمساني، والدكتور إيمان يحيي، والروائي المستشار أشرف العشماوي، والدكتورعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والناشرة كرم يوسف، والكاتب الصحفي سيد محمود.

إطلاق كتاب « مذكرات يهودي مصري » لألبير آريِّه

مذكرات يهودي مصري - ألبير آريِّه

وتُعد مذكرات ألبير آريِّه (1930 - 2021) بمثابة وثيقة ثرية وشهادة تاريخية، لمواطن مصري كان شاهدا على عصور مختلفة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا مرت على مصر خلال حقبة تمتد إلى تسعين عاما، خاصة كل من قاهرة الكوزموبوليتان وتاريخ الحركة الشيوعية؛ مما أضاف جانبا توثيقيا لتلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

يقول ألبير آريِّه: «قد يتساءل البعض عن السبب الذي جعلني أكتب مذكراتي، ولِمَ لم أكتب من قبل، ولمَ اخترت أن أفعل هذا في أخريات أيامي. الحقيقة أنني لم أختر عائلتي، ولا بلدي، ولكني اخترت شكل حياتي... ولدت في عهد الملك فؤاد، وحضرت عصر الملك فاروق بأكمله، وعاصرت ثورة يولية بداية من محمد نجيب، مرورًا بجمال عبد الناصر، وأنور السادات وحسني مبارك ومحمد مرسي وثورة 25 يناير، وصولًا للرئيس السيسي. عشت هذه الحقبة الزمنية الممتدة في مصر، ورأيت المزايا والعيوب. يؤسفني أن أجد الكثير ممن يتحدثون عن الماضي يقولون أشياء خاطئة عن جهل. ولكن، وفي نفس الوقت، هناك من الأجيال الحالية من يحاول التعرُّفَ على الماضي بشكل حقيقي.

إطلاق كتاب « مذكرات يهودي مصري » لألبير آريِّه

من هو ألبير آريِّه

ولد أريه في وسط القاهرة، وتحديدا في شارع الفلكي، في يونيو 1930، وتعلم بالمدارس المصرية، ونشط في الحركة الشيوعية المصرية منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وسُجن عام 1953 لمدة 11 عاما.

وكان أريه من اليهود المصريين الذين حافظوا على مصريتهم وعروبتهم وساهموا في مناهضة الصهيونية ورفضوا الهجرة إلى إسرائيل، مثل الرمزين اليهوديين الآخرين شحاتة هارون، والمحامي يوسف درويش.

وفي حواراته قص أريه تفاصيل نشأته، حيث ولد لأب تركي جاء مع شقيقه إلى مصر مطلع القرن العشرين ليعمل محاسبا بمحل تجاري بالموسكي، أما والدته فكانت ابنة عامل روسي حل بمصر نهاية القرن التاسع عشر، ولم يعرف ألبير غير القاهرة وطنا.

رحل صباح 15 ابريل 2021 عن عمر يناهز 91 عاما.

المصدر: الشروق

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