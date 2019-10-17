إعلان تفاصيل الدورة 28 لمهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، المقرر انطلاقه يوم ١ نوفمبر ويستمر حتى يوم ١٢ من الشهر نفسه.

وفيما يلي ننشر جدول حفلات المهرجان على خشبة المسرح الكبير بأوبرا القاهرة:

الجمعة 1 نوفمبر المقبل: "الكينج" محمد منير.

السبت 2 نوفمبر: الفاصل الأول فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، الفاصل الثاني الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، الفاصل الثالث الفنان سعد رمضان من "لبنان"، الفاصل الفنان مدحت صالح.

الأحد 3 نوفمبر: الفنانة مي فاروق "مصر"، صوليست جيتار وحيد ممدوح "الأردن"، ومن ثم الفنان مروان خوري بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الإثنين 4 نوفمبر: الفنانة آيات عامر "مصر"، الفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر".

الثلاثاء 5 نوفمبر: الفنان فرات قدوري "العراق"، الفنانة سوما "مصر"، الفنان الكبير هاني شاكر "مصر" بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 نوفمبر: الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 نوفمبر: الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، صولو "تشيللو" عماد عاشور، الفنان على الحجار بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الجمعة 8 نوفمبر: صولو "قانون" ماجد سرور، الفنانة نهاد فتحي، والفنان أحمد عصمت "مصر"، الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

السبت 9 نوفمبر: حفل الموسيقار عمر خيرت.

الأحد 10 نوفمبر: الفنان العراقي همام إبراهيم، والفنانة مروة ناجي "مصر"، الفنان اللبناني وائل جسار.

الإثنين 11 نوفمبر: فرقة النجدة الشعبية اللبنانية، الفنانة فايا يونان من سوريا، والفنانة كارمن سليمان من مصر، والفنان محمد الشرنوبى.

الثلاثاء 12 نوفمبر: الفنانة السورية أصالة.