إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في اليونان بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات اليونانية الجمعة، إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية حتى 30 مارس، بسبب النقص في أعداد الحراس، بموازاة تفشي فيروس كورونا المستجد. كذلك، أعلنت السلطات إغلاق كل المتاجر والمقاهي والمطاعم.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار اتخذ "حفاظاً على سلامة العاملين وأيضاً لمصلحة المتاحف والمعالم".

وقالت في بيان إن "النقص في الحراس في المواقع الأثرية والمتاحف وقع بسبب الظروف الطارئة".

وسجلت اليونان حتى الساعة 117 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع وفاة مريض بالفيروس الخميس بعد عشرة أيام في المستشفى.

ويقبع ثلاثة أشخاص في قسم العناية الفائقة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما أغلقت الحكومة المدارس والجامعات وقاعات المحكمة والسينما والنوادي الرياضية، وأي تجمعات في الهواء الطلق لمدة أسبوعين في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.

كذلك وضعت وزارة الصحة اليونانية ألفي عضو إضافي من الطواقم الطبية في حال استنفار، لمواجهة ازدياد الإصابات بالفيروس.

?? شارك

