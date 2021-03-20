إلغاء معرض باريس للكتاب لعام 2021 بسبب كورونا

لا يزال حال معارض الكتب الدولية سيئا فى ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وعدم توافر اللقاحات بكميات كبيرة فى العالم أجمع، واستمرار حالة الإغلاق فى بعض الدول...

التى زادت فيها أعداد الإصابات إلى حد كبير، حيث استمر الإعلان عن إلغاء وتأجيل عدة معارض دولية عدة، مما يزيد من أوجاع الناشرين وصناعة النشر فى العالم.

فقد قررت السلطات الفرنسية إلغاء معرض باريس للكتاب مرة أخرى فى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعلن الاتحاد الوطنى للنشر، أن معرض الكتاب، وهو الحدث الأدبى السنوى الأبرز فى فرنسا، كان من المفترض أن يقام فى نهاية شهر مايو، وتم إلغاء معرض العام الماضى أيضا بسبب الجائحة. وتضررت فرنسا بشدة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 91 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا منذ بدء الجائحة.

كذلك تم تأجيل معرض تونس الدولى للكتاب، رغم الإعلان عن بدء الحجز، لكن إدارة المعرض تراجعت خوفا من تفشى الوباء، بالإضافة إلى إلغاء العديد من معارض الكتب والمهرجانات التى كان مقررا افتتاحها خلال شهر مارس الحالى، مثل معرض لايبزيج للكتاب - ثانى أكبر حدث للكتاب فى ألمانيا، وهذا أيضا ما حدث لمعرض FILBo ومعرض الكتاب الذى يقام فى بوجوتا، كولومبيا، وستتم إقامته افتراضيا فى الفترة من 6 إلى 22 أغسطس، وحتى الآن لم يتضح موقف معرض لندن الدولى للكتاب، والمقرر تنظيمه يونيو المقبل.