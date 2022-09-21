إيجاد الحرية: هاري وميغان العائلة المالكة الحديثة بقلم أوميد سكوبي، كارولين دوراند القصة الأولى والملحمية والحقيقية لحياة دوق ودوقة ساسكس معًا ، كشفت أخيرًا عن سبب اختيارهما اتباع مسار أكثر استقلالية ، على الرغم من تفاني هاري العميق لجدته الملكة إليزابيث الثانية ، والأسباب وراء قرارهما غير المسبوق بالابتعاد. من حياتهم الملكية ، من اثنين من كبار المراسلين الملكيين الذين كانوا وراء الكواليس منذ التقى الزوجين لأول مرة. يحتوي الكتاب على صور ملونة كاملة للايام الأولى التي جمعت هاري وميغان ، وحفل الزفاف ، ونشأت آرتشي ، وكل لحظة لا تُنسى.

إيجاد الحرية: هاري وميغان العائلة المالكة الحديثة

علاقة حب

عندما اندلعت أخبار الرومانسية الناشئة بين أمير إنجليزي محبوب وممثلة أمريكية ، استحوذ الخبر على انتباه العالم وأثار جنونًا إعلاميًا دوليًا. ولكن بينما استمر دوق ودوقة ساسكس في تصدر عناوين الصحف - بدءًا من خطوبتهما وزفافهما وولادة ابنهما آرتشي إلى قرارهما غير المسبوق بالتخلي عن حياتهما الملكية - القليلون فقط يعرفون القصة الحقيقية لهاري وميغان.

إيجاد الحرية: هاري وميغان العائلة المالكة الحديثة

تفاصيل غير معروفة

للمرة الأولى ، يتجاوز الكتاب العناوين الرئيسية لتكشف عن تفاصيل غير معروفة عن حياة هاري وميغان معًا ، وتبدد العديد من الشائعات والمفاهيم الخاطئة التي ابتلي بها الزوجان. بصفتهما أعضاء في مجموعة مختارة من المراسلين الذين يغطون العائلة المالكة البريطانية وارتباطاتهم ، شهد أوميد سكوبي وكارولين دوراند حياة الزوجين الشابين .

الكتاب صورة صادقة ومقربة للزوجين الواثقين والمؤثرين وذوي التفكير المستقبلي الذين لا يخشون كسر التقاليد ، ومصممين على الإبداع. طريق جديد بعيدًا عن الأضواء ، ومخصص لبناء إرث إنساني من شأنه أن يحدث فرقًا عميقًا في العالم.

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