اتحاد الناشرين يدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين

دعا اتحاد الناشرين الأردنيين المجتمع الدولي إلى إدانة هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والتجمعات السكانية في غزة، والاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى...

وقال رئيس الاتحاد، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس في بيان، يوم أمس الأول، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة ومع احتجاج الفلسطينيين على هذه الخطوة التوسعية الاستيطانية ردت قوات الاحتلال بوحشية، بما في ذلك الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى ثالث أقدس الأماكن في الإسلام، ما أدى إلى إصابة المئات.

وأضاف أنه وبدعم قوات الاحتلال وقوانينها التمييزية، ادعت مجموعات المستوطنين ملكية الأرض في الشيخ جراح ونفذت عملية استيلاء زاحفة على منازل الفلسطينيين، بمساعدة وتحريض من محاكم الاحتلال وقوات الأمن لنزع الملكية بالقوة هي جزء لا يتجزأ من محاولات تغيير التوازن الديموغرافي للمدينة، من خلال التطهير العرقي للفلسطينيين، مع توفير الدعم المالي والسياسي في الوقت نفسه للمستوطنات غير القانونية المبنية على أرض فلسطينية.

وأضاف أبو فارس أن القدس الشرقية معترف بها دوليًا كأرض فلسطينية، وجميع مستوطنات الاحتلال غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويعتبر نقل المدنيين اليهود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة حرب والحكومات في جميع أنحاء العالم ملزمة بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب الاتحاد باتخاذ إجراءات فورية ووقف السماح للاحتلال بالتصرف مع الإفلات من العقاب، ووضع حد لهجماته القاتلة على المصلين، ووقف الإجراءات الحالية لطرد العائلات من الشيخ جراح، والبدء في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع أفعاله، التي ترقى إلى جريمة الفصل العنصري. (بترا)