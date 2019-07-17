ينظم صالون الكتاب، بمعهد جوته الألماني بالقاهرة، في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الجاري، احتفالية خاصة بالعدد الجديد الصادر من كتاب "المرايا"، والذي جاء تحت عنوان "الثورة والتاريخ.. 1919 بعد مائة عام"؛ وذلك ضمن احتفالات المعهد بمرور 100 عام على ثورة 1919.

ويسلط محرر الكتاب الدكتور ناصر إبراهيم أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة القاهرة، الضوء خلال مناقشة الكتاب على الجوانب المسكوت عنها في تاريخ الثورة، كما تقدم المناقشة قراءة في مسارات ومقدمات ونتائج الثورة على كافة المستويات، ويدير اللقاء الكاتب سيد محمود.