البوابة - يستمر استقبال طلبات الترشح لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية أعمال دورتها السادسة، عن المجاميع القصصية الصادرة بنسخ ورقية خلال عامي 2021 و2022، وذلك حتى يوم 31 مايو الحالي.

استمرار تلقي طلبات الترشح لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

قيمة الجائزة 20 ألف دولار

وتمنح جوائزها لأفضل مجموعات قصصية فى الوطن العربي، والتى تبلغ قيمة جائزة الفائز بها 20 ألف دولار كما تمنح المتأهلين إلى القائمة القصيرة 5 آلاف دولار.

وتتشكل لجنة تحكيم من رئيس وخمسة أعضاء، تتولى فرز الأعمال المتقدمة للجائزة، والإعلان عن قائمة طويلة في الأول من أكتوبر 2023، وقائمة قصيرة في الأول من نوفمبر 2023، وأخيراً إعلان اسم الفائز في حفل يقام في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023.

استمرار تلقي طلبات الترشح لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

شروط المشاركة في الجائزة:

1- جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية هي جائزة سنوية تُمنح لمجموعة قصصية واحدة منشورة ورقياً باللغة العربية.

2- فتح باب الترشّح للجائزة سنوياً ابتداء من 1 مارس، وحتى 31 مايو

3- تُقبل الترشيحات للجائزة من المؤلف شخصياً، أو من الناشر وبموافقة خطية من المؤلف.

4- يمكن لكل ناشر المشاركة بمجموعتين قصصيتين لكاتبين مختلفين.

5- يحق للكاتب الترشح بمجموعة قصصية واحدة لكل دورة.

6- تُقبل المجاميع القصصية المنشورة في العام السابق للإعلان، وحتى 31 مايو 2023.

7- يُراعى في المجاميع القصصية المتقدمة للجائزة احترامها لمبادئ الملكية الفكرية وقوانين المطبوعات والنشر، والمؤلف والناشر وحدهما يتحملان كامل المسؤولية حيال أي خرق لتلك المبادئ والقوانين.

8- يجب أن يكون لكل مجموعة قصصية تتقدم للجائزة رقم معياري عالمي ISBN

9- يُشترط مرور عامين على ممارسة الناشر لعمله، وأن يتقدم لهيئة الجائزة بما يُثبت ذلك، بإضافة إلى قائمة منشوراته خلال السنتين الماضيتين.

10- يتوجب على المتقدم للجائزة، كاتباً كان أو ناشراً، ملء استمارة المشاركة لكل مجموعة قصصية على حده.

11- يتم تحميل المجاميع القصصية المشاركة في المسابقة بنسخة (بي دي أف (PDF) عبر الرابط الموجود على موقع الجائزة

12- تُعتبر المجموعة مشاركة في الجائزة عند استلام الكاتب أو الناشر رداً عن طريق البريد الإلكتروني من إدارة الجائزة، يُفيد ويؤكد على استلام المجموعة القصصية المشاركة.

13- يجب أن يكون مؤلف المجموعة على قيد الحياة.

14- لا تُقبل أي مجموعة قصصية اشترك أكثر من شخص في تأليفها.

15- لا تُقبل الأعمال والمجاميع القصصية الموجّهة للأطفال.

16- لا يحق للمجاميع القصصية التي سبق لها وفازت بجوائز محلية أو عربية أو عالمية الترشح للجائزة.

17- تحتفظ إدارة الجائزة بحق رفض أي مجموعة قصصية لا تتطابق مع الشروط المذكورة أعلاه، ويُعتبر قرارها نهائياً وغير قابل للطعن.

18- تُعتبر قرارات لجنة التحكيم في القائمتين الطويلة والقصيرة، وقرار الفائز، حقاً مطلقاً لها وحدها، وهي قرارات نهائية غير قابلة للنقض.

19- لا تُقبل أي مجموعة قصصية شاركت في الدورات السابقة للجائزة.

20- يتعين على المجموعة القصصية المتقدمة للجائزة أن تكون في صيغة ملف PDF، وأن تكون كاملة ومتضمنة لصورة غلاف الكتاب والصفحات الأولى الموضح عليها بيانات الرقم المعياري الدولي، واسم الناشر، وعام النشر. ولن يتم تسجيل أي مجموعة غير موافقة لهذا الشرط.

21- يلتزم الكاتب، سواء كان ترشيحه شخصياً أو عن طريق الناشر، بإرسال صورة عن جواز سفره، بإضافة لصورة شخصية حديثة لتُرفق باستمارة الترشيح.

22- بعد اقفال باب الترشيح في 31 مايو، فإن أي طلب بسحب الترشيح أو الغائه من قبل الكاتب، سيعني حرمان الكاتب من المشاركة في الدورة القادمة من الجائزة.

23- يلتزم الكاتب أو الناشر الذي تصل مجموعته إلى القائمة الطويلة، بإرسال سبع نسخ من العمل المرشح.

24- لا تُعاد إلى الكاتب أو الناشر أي من النسخ المرشّحة للجائزة.

25- يلتزم الكاتب الذي تصل مجموعته القصصية الى القائمة القصيرة بحضور حفل الجائزة في الكويت، وكذلك تقديم محاضرة بورقة بحثية لا تقل عن 1000 كلمة عن تجربته القصصية. وفي حال امتناعه عن الحضور، فلن تُصرف له المكافأة المرصودة لكتّاب القائمة القصيرة، وليس له حق المطالبة بها.