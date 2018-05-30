«سيدة الزمالك»، و«تذكرة وحيدة للقاهرة» الاكثر مبيعا في مايو

«سيدة الزمالك»، و«تذكرة وحيدة للقاهرة»

أعلنت الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، إصداراتها الأكثر مبيعا خلال شهر مايو الجاري، وتضمنت القائمة مجموعة مختلفة ومتنوعة من الكتب والروايات لعدد من كبار الكتاب.

وضمت القائمة لهذا الشهر، رواية «سيدة الزمالك»، و«تذكرة وحيدة للقاهرة»، لأشرف العشماوي، و«الأصل»، لدان براون، و«أنا شهيرة»، و«أنا الخائن»، و«ذكريات محرمة» لنور عبد المجيد.

كما اشتملت القائمة أيضا على رواية، «أيام الخريف» لحسام العادلي، و«كيف تصبح إنسانا! »، و«إنسان بعد التحديث»، لشريف عرفة، و«أمطار صيفية»، لأحمد القرملاوي.