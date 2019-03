هذه الكتب ساعدت من قرأها ليصبح من أصحاب المليارات

“كيفية كسب الأصدقاء والنفوذ الناس“ للكاتب Dale Carnegie

القراءة هي واحدة من أفضل الطرق لفتح عقولنا لمختلف الأفكار ووجهات النظر، هناك الكثير من المعرفة الموجودة في العالم، وقد كرس بعض الناس حياتهم كلها نحو تجارب أو أنواع معينة من العمل، ويمكنك الحصول على عصارة تجربة هؤلاء الكتاب بمجرد قراءة كتبهم، ولسبب ما أصبح هنالك ارتباط كبير بين النجاح (على المستوى الشخصي والمالي) وبين القراءة.

هذه مجموعة من الكتب التي أوردها موقع The Entrepreneur كالكتب التي قرأها المدراء التنفيذيون وأصحاب الشركات الكبرى قبل بلوغهم سن الثلاثين، وهي بالفعل كتب مؤثرة، ومن الجيد قراءتها في العام 2018 إن لم تكن قد قمت بذلك بالفعل إلى الآن.

How to Win Friends and Influence People

“كيفية كسب الأصدقاء والنفوذ الناس“ هو كتاب Dale Carnegie، الذي نشر في عام 1936. هذا الكتاب هو نقطة انطلاق في خلق علاقات مثمرة، وتذكير منعش لكيفية بناء علاقات مهنية قوية مع الآخرين، وقد تم بيع أكثر من 30 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، مما يجعله واحدًا من الكتب الأكثر مبيعًا في كل العصور. في مجلة تايم عام 2011، كان رقم 19 في قائمة أفضل 100 كتاب الأكثر تأثيرًا.

Sapiens: A Brief History of Humankind

“تاريخ البشرية“ للبروفيسور Yuval Noah Harari، نشر لأول مرة باللغة العبرية في عام 2011، وتم نشره إلى أكثر من 30 لغةً عالميةً، ودخل قائمة الكتب الأكثر مبيعًا.

كتاب سابينز يغوص بشكل فريد من نوعه ويناقش التطور البشري والتنمية، وما هي الثورات التي دفعت المجتمعات إلى الأمام، ويتحدث عن الإمبراطوريات العظيمة التي كانت موجودةً، وكيف انتهت. وكان من أقوى الحجج التي اعتمدها يوفال نوح هراري في كتابه، على سبيل المثال: “أنّ المال والإمبراطوريات والدين مجمعون هو ما يوحد العالم”. هذا الكتاب لا يقدر يثمن عند التفكير في ماسيحدث في المستقبل.

Thinking Fast and Slow

كتاب “التفكير، بسرعة وببطء“ للكاتب Daniel Kahneman الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد صدر في عام 2011.

يلخص فيه أبحاثه التي أجراها خلال عده عقود. هذا الكتاب من أفضل الأعمال الإبداعية التي تساعد على فهم الناس للمواضيع في العلوم السلوكية، ويرسم الطريقة التي نفكر فيها في قرارتنا في ضوء مختلف.

Influence: The Psychology of Persuasion

كتاب “تأثير: علم النفس في الإقناع“ للكاتب Robert Cialdini.

هذا الكتاب ترجم إلى 30 لغةً و أكثر من 3 ملايين نسخةً في المبيعات، وقد أدرج في قائمة نيويورك تايمز كأفضل الكتب مبيعًا. التأثير، الكتاب الكلاسيكي عن الإقناع، ويشرح لماذا يقول الناس “نعم”، وكيفية تغيير السلوك. نال هذا الكتاب استحسانًا كبيرًا.

Originals: How Non-Conformists Move the World

كتاب “الأصول وكيف يحرك غير المتناظرين العالم“ للكاتب Adam Grant.

واحدة من أكبر التحديات في الحياة هو التفكير بشكل مستقل. هناك عدد لا يحصى من التأثيرات الخارجية التي تدفعنا لمحاولة التوافق مع الطريقة التي يفكر بها الآخرون، كتاب الأصول قراءة مسلية ويساعدنا نحو العيش حياة أكثر إشباعًا وناجحةً.

The Power of Habit Why We Do What Do in Life and Business

كتاب “قوة العادة: لماذا نفعل ما نقوم به في الحياة والأعمال“ للكاتب Charles Duhigg، مراسل نيويروك تايمز.

نشر كتاب قوة العادة عام 2012. كل شخص لديه عادات سيئة، وهناك فرق كبير للناس الناجحين هو القدرة على التعرف على هذه العادات السيئة وتغييرها، في قوة العادة يشير تشارلز دوهيج أنّ هناك طرق ملموسة للتخلص من الرذائل لدينا والتخلص من العادات السيئة، ويقدم أمثلةً رائعةً، ويقدم المشورة. هذا الكتاب وصل إلى قائمة أفضل الكتب في أمازون، ونيويورك تايمز، وأمريكا اليوم.

The Alchemist

كتاب الكيميائي

رواية “الخيميائي” للكاتب البرازيلي باولو كويلو نشرت في عام 1988.

رواية كلاسيكية تتحدث عن قصة الراعي الإسباني سنتياجو فى رحلته لتحقيق حلمه الذي تكرر أكثر من مرة، الذي أحداثه حول كنز مدفون في الأهرامات في مصر، ومن خلال هذا الحلم يجد سنتياجو في رحلته الإثارة، والحظ والحب، ويفهم الحياة من منظور آخر. هذا الكتاب بمثابة حافز كبير نحو متابعة “أسطورة شخصية”، والاستماع إلى قلوبنا. الخيميائي أشاد بها النقاد كأحد روائع الأدب وأكثر الكتب مبيعًا في العالم.