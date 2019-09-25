اصدار طبعة جديدة من كتاب «أربعون» لأحمد الشقيري

أصدرت دار الشروق، الطبعة الخامسة من كتاب «أربعون» للكاتب والإعلامي أحمد الشقيري، تضم قسما جديدا لأقسام الكتاب السابقة، يصدر لأول مرة بعنوان «مع معادلاتي».

ويحكي الكتاب الصادر عن دار «الشروق» مع مطلع العام الجاري، تجربة عاشها الشقيري على جزيرة منعزلة في المحيط الهادي. ويقول عنها «ألخص في هذا الكتاب رحلتي عبر 40 عامًا في الدنيا، رحلة الصراع ومحاولة الترقي المستمر بحثًا عن السلام الداخلي.. ألفت هذا الكتاب أثناء خلوة الأربعين يومًا حيث اعتزلت الناس والتكنولوجيا في جزيرة نائية مع نفسي، أحاول أن أتفكر فيما فات وأتأمل فيما هو آت، فانتهيت بأربعين خاطرة».

ويقول الشقيري في تقديمه للقسم الجديد: «كل إنسان لديه تصور معين عن الحياة ومفاهيمها المتنوعة. حاولت في هذا القسم تلخيص فهمي لأمور الحياة على شكل معادلات رياضية مختصرة. هذه المعادلات قد تساعد في فهم بعض الأمور بشكل أوضح أو بزاوية جديدة أو بعد مختلف عن المعتاد. وهي طبعا اجتهاد مني، وليست قوانين ملزمة، ولكنها قابلة للتحسين والتعديل؛ حسب ما يراه كل قارئ».

ومن هذه المعادلات، معادلة الصبر، التي يعبر عنها الشقيري بأنها «الصبر = ألم × امتناع عن الخطأ»، ومعادلة الحب: «مسوؤلية × (أُنس + تضحية + توافق فكري)»، والشجاعة «الخوف × الإقدام»، والحرية «اللاغصب × اللاضرر»، وغيرها من المعادلات على نفس الصورة.

وبالإضافة لذلك أصدرت دار الشروق كتاب أربعون في هيئة كتاب صوتى يمكن الاستماع إليه كاملًا عبر منصة «ستوريتل» للكتب المسموعة، ويمكن الاستماع له من خلال تطبيق «ستوريتل» على الهواتف الذكية.

