اعلان القائمة الطويلة لجائزة بوكر العالمية

أعلنت جائزة بوكر العالمية، القائمة الطويلة، حيث تم تكرار لعدد من الكتاب من القائمة الطويلة السابقة، بمن فيهم كازو إيشيجورو الحائز على جائزة نوبل والبوكر، جنبًا إلى جنب مع اثنين من الروائيين المبتدئين ناثان هاريس وباتريشيا لوكوود..

تم أيضًا الاعتراف بالمؤلفين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة سابقًا، دامون جالجوت وريتشارد باورز وسانجيف ساهوتا والمؤلفة ماري لوسون.



تقدم للحصول على الجائزة ما يقرب من 158 كاتبا، تم اختيار الثلاثة عشر الموجودة في القائمة الطويلة لهذا العام، وتبلغ قيمة الجائزة 50،000 جنيه إسترلينى، وجاءت القائمة كالتالى:

"الشمال بقلم أنوك" آرودبراجاسام

"المركز الثانى" بقلم راشيل كوس

"الوعد" بقلم دامون جالجوت

"حلاوة الماء" بقلم ناثان هاريس

"كلارا والشمس" لكازو إيشيجورو

"جزيرة" لكارين جينينغز

"بلدة تسمى العزاء" بقلم ماري لوسون

"لا أحد يتحدث عن هذا" بقلم باتريشيا لوكوود

"رجال الثروة" بقلم نادية محمد

"الحيرة" بقلم ريتشارد باورز

"غرفة الصين" بواسطة سنجيف ساهوتا

"الدائرة العظمى" لماجي شيبستيد

"لايت بربتشوال" بقلم فرانسيس سبوفورد