افتتاح «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 12»

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»...

الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "لخيالك."

يشارك في المهرجان 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى نخبة من الكُتاب والفنانين الذين يقدمون للأطفال واليافعين 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب.

ويشهد المهرجان الذي يفتح أبوابه هذا العام وبشكل استثنائي من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساء طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم السبت من 10 صباحاً حتى 8 مساء، تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية بحضور 32 كاتباً من 15 دولة يثرون معارف الصغار بمجموعة كبيرة من الجلسات التي تعقد على أرض الواقع، وأخرى افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي.

ويتيح الحدث لزواره فرصة الاطلاع على الإبداعات المصورة من خلال منصة القصص المصورة (الكوميكس) التي ستقدم 132 ورشة وفعالية فنية ترفيهية يشارك فيها العديد من المختصين والفنانين العرب والأجانب، إلى جانب 385 فعالية ونشاطاً متخصصاً ومتنوعاً يقدمه نخبة من الخبراء، إضافة لعروض مسرحية متميزة تجمع ألمع النجوم العرب، يبرز منها عمل «كتاب الأحلام»، الذي يعتبر أول عمل مسرحي من إنتاج هيئة الشارقة للكتاب، ويعرض لأول مرة ضمن برنامج فعاليات المهرجان، فضلاً عن سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تنظم في عدد من إمارات الدولة.

وكانت إدارة المهرجان قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث وضعت خطة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات بشكل يومي وشامل، كما سيتم توفير ماسحات حرارية ومعقمات، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الأقنعة وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.

وتضم قائمة رعاة المهرجان كلا من مؤسسة الإمارات للاتصالات، الراعي الرسمي؛ وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الشريك الإعلامي الرسمي؛ ومعرض إكسبو الشارقة، الشريك الاستراتيجي.