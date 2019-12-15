افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وفي حفل الافتتاح تم تكريم 3 شخصيات من رموز الثقافة والإعلام في السعودية، وهم الدكتور هاشم عبده هاشم، والأديب عبد الفتاح مدين، رحمه الله، والكاتب مشعل بن محمد السديري، والجهات الراعية والداعمة للمعرض.

وضمن الفعاليات سيقوم أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة بتوقيع الكتب الخاصة بهم في المعرض، كما يضم المعرض أكثر من 50 فعالية متنوعة، إلى جانب برنامج ثقافي مميز حاشد بالندوات والمحاضرات والمسرحيات، تشتمل على موضوعات اجتماعية وثقافية، إضافة إلى تقديم أفلام وثائقية تحاكي الأسرة والطفل، وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي، إضافة إلى ورش العمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي.