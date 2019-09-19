الآثار الإسلامية في الهند في "كتارا" القطرية

افتتح سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، معرض «الآثار الإسلامية في الهند» للفنان بينوي بيهل، بحضور سعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى قطر وعدد من الفنانين والمهتمين. ويتواصل المعرض حتى 28 سبتمبر الجاري في المبنى 19 قاعة 1.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي: لقد استطاعت عدسة الفنان أن توثِّق جانبا مهما من الإرث الحضاري والتاريخي للهند وذلك برصد عدد متنوع من الآثار الإسلامية، وأضاف: العام الثقافي قطر الهند فتح الباب لمزيد التعرف على هذا الإرث الثقافي المتنوع وكتارا وعبر احتضانها لهذا المعرض تسعى إلى توثيق العلاقات الثقافية بين قطر والهند، مؤكدًا حرص الحي الثقافي على إقامة مثل هذه المعارض باستمرار مع مختلف سفارات الدول لمد جسور التواصل بين مختلف الشعوب.

من جانبه قال سعادة السفير الهندي: أهم ما يميز الهند هو تعددها الديني والثقافي ما جعلها تحمل إرثًا تاريخيًا وروحًا حضارية لأكثر من 5000 سنة وأضاف قوله: تعتبر الهند موطنًا للتصاميم المعمارية والمعالم الهندسية التي شُيّدت عبر حقب تاريخية مختلفة مما عكس أساليب مميزة وأساسية لحضارة الهند عبر قرون.

ضم المعرض أكثر من 30 صورة التقطتها عدسة الفنان بيهل، لمجموعة متنوعة من الأثار الإسلامية في الهند، ورصدت الصور أكثر من معلم تاريخي لحقب زمنية مختلفة، نذكر منها بوابة حصن أغرا أوتار براديش في القرن السادس عشر، مدرسة محمود غوان كارناتاكا، ودورغا سبوترا بابا، مجمع إبراهيم روزا، مسجد بلال خان قاضي في القرن الرابع عشر، شارمينار في حيدر أباد، القلعة الحمراء. ويعد معرض الآثار الإسلامية في الهند بمثابة الفرصة الثمينة للتعرف على ثراء الهند ثقافيًا وتاريخيًا.

جدير بالذكر أن المصور بينوي بيهل من أشهر المصورين، وقد عُرف بانتاجه الفني الغزير خلال الثلاثة عقود الماضية، وهو مخرج أفلام ومؤرخ للفنون.