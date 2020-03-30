الأردن: وزارة الثقافة تطلق مسابقة بعنوان "موهبتي من بيتي"

أطلقت وزارة الثقافة مسابقة بعنوان "موهبتي من بيتي"، وهي موجهة للعائلة في ظل انتشار فايروس الكورونا المستجد، وما تطلبه اجراءات الوقاية من لزوم أفراد العائلة بيوتهم وتقليل حركتهم ، وتقدم المسابقة التي تعد الاكبر في الحقل الثقافي 100 جائزة نقدية كل اسبوع.

وتهدف المسابقة تحقيق الاستثمار الامثل لطاقات الشباب والاطفال وتوجيهها نحو اعمال نافعة ، واكتشاف المواهب وتحفيزها ، واستثمار أوقات الفراغ في البيوت واضفاء طابع من المشاركة والسعادة والتفاعل وكسر الروتين.

تستهدف المسابقة الأطفال والشباب والتي تتناسب قدراتهم وإمكانيتهم مع مجالات المسابقة؛ وهم الأطفال من سن 10 إلى 14 عاما، والشباب من سن 15 إلى 25 عاما .

تنقسم المسابقة في خمسة حقول فنية وثقافية، هي؛ اولا : النصوص الأدبية: الشعر ، القصة القصيرة واليوميات على ان تكون مكتوبة بالعربية الفصحى ، ثانيا : الرسم والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير. ثالثا: الفيلم القصير والفيديو المنزلي بما لا يزيد عن دقيقة ونصف . رابعا : الموسيقى والغناء وتسجل على ملف صوتي بما لا يزيد عن دقيقتين .رابعا : التمثيل والتقليد وستاند أب كوميدي بما لا يزيد عن دقيقة ونصف . وتخضع الاعمال المشاركة الى التنافس من خلال تخصيص 50% لتفاعل الجمهور مع المشاركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي و50 % للجان التحكيم المتخصصة.

الشروط العامة للمسابقة:

1-أن لا تتضمن الأعمال ما يخالف قيم المجتمع، وأن لا تحتوي على أي أفكار عنصرية أو فئوية ، أو ما يحرض على العنف والكراهية.

2-يفضل أن يحمل محتوى العمل رسائل إنسانية نبيلة، وترتبط بالظرف الراهن وتعزز الايجابية والأمل.

3-أن يكون العمل أصيلا، غير منقول أو مترجم، وغير منشور.وأن تكون الاعمال المقدمة تعكس موهبة المتقدم الحقيقية وبدون مساعدة الآخرين.

أما الشروط الخاصة لكل حقل فيتطلب الشعر كتابة : قصيدة من الشعر العربي باللغة الفصحى سواء من الشعر العامودي أو شعر التفعيلة أو الحر، أما القصة القصيرة واليوميات: فتلتزم بحد معقول من الشروط الفنية لكتابة القصة القصيرة ، ولا يزيد حجمها عن 1000 كلمة ولا يقل عن 200 كلمة .

وأن لا تزيد مدة الفيلم القصير أو الفيديو المنزلي عن دقيقة ونصف الدقيقة ، يتناول أي موضوع أو زاوية جديدة للحياة المنزلية أو أي مهارة أو ممارسة أو فكرة مبتكرة أو سلوك إيجابي أو محفز . تقبل الفيديوهات المصورة بواسطة كاميرا الهاتف المحمول أو أي كاميرا أخرى ويمكن استخدام برامج مونتاج الفيديوهات المتاحة مجانا على الأنترنت عند الحاجة .

وفي حقل الرسم ، أو التصميم، أو الكاريكاتير أو التصوير فوتوغرافي: يمكن اختيار الرسم بقلم الرصاص أو بالالوان المائية أو ألوان الأكريلك أو الكولاج أو أي تصميم باستخدام البرمجيات المتاحة على حاسوبك أو من خلال الإنترنت، كما تشتمل هذه الفئة المشاركة من خلال رسم كاركتير يتناول اي موضوع من الموضوعات الراهنة، أما التصوير باستخدام كاميرا الهاتف المحمول أو أي كاميرا أخرى أضبط الزوايا والكادر والتقط صور في مشاهد مبدعة أو زويا مختلفة، ويشترط للمشاركة تقديم 3-5 صور في موضوع واحد.

وفي مجال الموسيقى والغناء، يمكن تسجيل أي تجربة أداء صوتي تعكس موهبتك في الغناء بما لا يزيد عن دقيقتين على ملف صوتي، كما هو الحال في إنتاج موسيقي على آلة موسيقية منفردة. أما تمثيل ستاند أب كوميدي، فيتطلب تصوير فيديو أو فيلم لا تزيد مدته عن دقيقة ونصف الدقيقة.

تعليمات المسابقة:

-طور محتوى معين ضمن واحدة من الحقول: (نصوص أدبية، أغلام وفيديوهات، رسم أو تصميم، كاريكاتير، موسيقى أو غناء، تمثيل ستاند أب كوميدي).

-ضع المحتوى بالشكل الملائم (ملف - pdf ملف صوتي –صورة –فيديو).

-ادخل هاشتاغ #موهبتي –من –بيتي.

-يتم التواصل معك في حال تم اختيار عملك للتأهل، لتقوم بتزويدنا ببياناتك الخاصة: (الاسم الرباعي، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، عنوان السكن، رقم الهاتف) عن طريق رسالة خاصة لصفحتنا.

وخصصت الوزارة للمسابقة مجموعة من الجوائز بدعم عدد من البنوك والمؤسسات وعددها 100 جائزة كل الاسبوع؛ الجائزة الأولى 1000 دينار لأفضل عمل في الحقول الخمسة وبقية الجوائز بقيمة 100 دينار .