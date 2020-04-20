الأعمال الأدبية الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع بحسب نيويورك تايمز

أصدرت قائمة نيويورك تايمز أسماء الأعمال الأدبية الأكثر مبيعًا، لهذا الأسبوع، وتضم القائمة 5 روايات أجنبية ما بين درامية ومثيرة وروايات مشوقة، وروايات بوليسية وتاريخية وخيالية، إليكم القائمة..



رواية "حرائق صغيرة"

جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، للأسبوع 60 رواية حرائق صغيرة فى كل مكان، للمؤلف "سيليس نج" وتدور الرواية حول فنان يقضى حياته في بلدى هادئة خارج كليفلاند

رواية عندما يغنى لوبستر

جاءت فى المرتبة الثانية رواية عندما يغنى لوبستر، لـ ديليا أوينز، للأسبوع 82، وتدور قصة الرواية فى بلدة هادئة على ساحل ولاية كارولينا الشمالية فى عام 1969، نجت امرأة شابة بمفردها من عملية قتال مؤكدة.

رواية عيد الحب

جاءت فى المرتبة الثالثة، رواية عيد الحب لـ إليزابيث ويثمور، للأسبوع الأول فى القائمة، وتدور الرواية حول بلدة تكساس عام 1976، ففى هذه المدينة تعرض فتاة مراهقة لهجوم وحشى.

رواية خارج عن القانون

جاءت فى المرتبة الرابعة، رواية "خارج عن القانون"، لـ جيمس باترسون وأندرو بوريل، فى الأسبوع الأول لقائمة نيويورك تايمز، تدور الرواية حول بلدة صغيرة حدث فيها حالة وفاة غامضة يشتبه بأنها جريمة قتل.

رواية "صبى من الأخشاب"

وجاءت رواية " صبى من الأخشاب " للأسبوع الثالث، فى المرتبة الخامسة والأخيرة فى قائمة نيويوررك تايمز للمؤلف هارلان كوبن، وتدور الرواية عندما تختفى الفتاة، يحاول المحقق البحث عن ضحايا مرحلة الطفولة لتصبح مادة عرض فى البحث.