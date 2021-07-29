الألعاب الأولمبية عبر السنين

نشأت الألعاب الأولمبية في القرن التاسع عشر، أي منذ حوالي 3000 عام. من القرن الثامن قبل الميلاد حتى القرن الرابع بعد الميلاد كانت هذه المنافسة الرياضية الأبرز في العالم.

أقيمت الألعاب الأولمبية كل أربع سنوات في أولمبيا -الواقعة في شبه جزيرة بيلوبونيز الغربية- تكريما للإله زيوس.



أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في عام 1896 في أثينا، وشارك فيها 280 مشاركًا من 12 دولة، وتنافسوا في 43 حدثًا.

بداية الألعاب الأولمبية في اليونان القديمة

أول تسجيلات مكتوبة للألعاب الأولمبية القديمة مُعترف بها كانت عام 776 قبل الميلاد، عندما فاز طباخ يُدعى Coroebus بسباق (مسافة 192 مترًا) وكانت وقتها هذه البطولة الوحيدة الموجودة في الألعاب الأولمبية، ليصبح بذلك أول بطل أولمبي.



حظيت الألعاب الأولمبية القليلة الأولى باهتمام محلي، واقتصرت على سباق واحد. سُمح للرجال فقط بالمنافسة والحضور. أُضيف سباق ثاني إلى المنافسة في الدورة الأولمبية الرابعة عشرة.





ومع مرور الوقت أصبح هناك عدد من المنافسات إلى جانب السباقات، ومنها: الوثب الطويل، ورمي القرص، ورمي الرمح، والمصارعة، وسباق العربات، وغيرها من الرياضات الأخرى.



استمرت الألعاب في التوسع، وفي الأولمبياد السابعة والثلاثين (632 قبل الميلاد) تم تمديد وقت الأولمبياد إلى خمسة أيام من المنافسة.





أقيمت الألعاب الأولمبية القديمة كل أربع سنوات بين 6 أغسطس و 19 سبتمبر خلال احتفال ديني تكريما للإله زيوس. سُميت الألعاب الأولمبية نسبة لموقعها الأصلي الذي نشأت فيه "أولمبيا".

تراجع الألعاب الأولمبية

عزز نمو الألعاب الأولمبية الاحتراف الذي وُجد بين المتنافسين، ولكن المُثل الأولمبية تضاءلت عندما بدأ الملوك يتنافسون لتحقيق مكاسب شخصية



بعد أن غزت الإمبراطورية الرومانية اليونان منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، استمرت الألعاب الأولمبية، لكن معاييرها وجودتها تراجعت. فمثلاً عام 67 بعد الميلاد، دخل الإمبراطور "نيرو" في سباق العربات الأولمبية، وأعزى نفسه على أنه الفائز على الرغم من سقوطه من عربته خلال الحدث.



وفي عام 393 م، أنهى الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول الألعاب رسميًا ، حيث شعر أن لها دلالات

"وثنية".





عاودت الألعاب النهوض مرة أخرى، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى جهود الفرنسي البارون بيير دي كوبرتان. استوحى دي كوبرتان فكرة إنشاء دورة ألعاب أولمبية حديثة بعد زيارة الموقع الأولمبي القديم.



اقترح دي كوبرتان فكرة إحياء الألعاب الأولمبية كمسابقة رياضية دولية تقام كل أربع سنوات، في نوفمبر 1892، خلال اجتماع لاتحاد الرياضيين الرياضيين في باريس. حصل على الموافقة التي يحتاجها لتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بعد ذلك بعامين.

الألعاب الأولمبية عبر السنين

أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في أثينا- اليونان، في عام 1896. رحب الملك جورجيوس الأول وحشد من 60.000 متفرج بـ 280 مشاركًا من 12 دولة (جميعهم من الذكور)، تنافسوا في 43 حدثًا، بما في ذلك: سباقات المضمار، والميدان، والجمباز، والسباحة، والمصارعة، وركوب الدراجات، والتنس، ورفع الأثقال، والرماية، والمبارزة.



تم ترقيم جميع الألعاب الأولمبية اللاحقة حتى عندما كانت الظروف الخارجية تمنع إقامة الأولمبياد (مثل عام 1916، أثناء الحرب العالمية الأولى - وفي عامي 1940 و 1944، خلال الحرب العالمية الثانية).



حمل الرمز الرسمي للألعاب الحديثة خمس حلقات ملونة متشابكة تمثل قارات أمريكا الشمالية والجنوبية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأستراليا، على خلفية بيضاء. رُفِع العلم الأولمبي ، الذي يظهر هذا الرمز لأول مرة في دورة ألعاب أنتويرب عام 1920.



انطلقت الألعاب الأولمبية بالفعل كحدث رياضي دولي بعد عام 1924، وذلك عندما أقيمت الألعاب الثامنة في باريس، إذ تنافس حوالي 3000 رياضي (بينهم أكثر من 100 امرأة) من 44 دولة في ذلك العام، وللمرة الأولى شهدت الألعاب حفل ختامي. كما تم تضمين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في نفس العام.



أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية شتوية عام 1924 في شامونيكس- فرنسا.



لكن الألعاب الصيفية، بمجموعتها الواسعة من الأحداث، لا تزال النقطة المحورية في الألعاب الأولمبية الحديثة.





أهم أحداث الألعاب الأولمبية:

كرة السلة الملاكمة التجديف ركوب الدراجات فنون الفروسية المبارزة الهوكي الجمباز المنافسة الخماسية الحديثة التجديف الرماية كرة القدم السباحة الغطس التنس المضمار الكرة الطائرة كرة الماء المصارعة



يتم إضافة رياضات جديدة إلى القائمة في كل دورة ألعاب أولمبية، من بين أبرزها: لعبة البيسبول، وفنون الدفاع عن النفس، ومؤخرًا الترياتلون ، والتي تم التنافس عليها لأول مرة في ألعاب عام 2000.