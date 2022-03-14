الأمسية نصف النهائية من برنامج «شاعر المليون» تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء، الأمسية نصف النهائية من برنامج «شاعر المليون» بموسمه العاشر، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.

الأمسية نصف النهائية من برنامج «شاعر المليون»

المشاركون

وستضم الأمسية الخامسة عشرة كلاً من: علي حامد العازمي من الكويت، فهد البدري من العراق، هادي مانع اليامي من السعودية، ضيف الله فواز السميري من السعودية، مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، إضافةً إلى الشاعر المتأهل بتصويت المشاهدين والذي سيعلن عنه مطلع الأمسية، وسيُقدِّم الشعراء الستة روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.



وسيُعلِن الإعلاميّان حسين العامري وندى الشيباني، مقدما البرنامج، في بداية الحلقة الخامسة عشرة عن المتأهل من الحلقة الماضية، حيث يتنافس من خلال تصويت المشاهدين عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون كلٌّ من: (عبدالهادي أبودية القحطاني وعبدالرحمن السمين الحربي وأحمد الجش المطيري وعبدالعزيز بن سدحان من السعودية).

ويستقبل مسرح شاطئ الراحة جمهور الشعر النبطي لحضور الأمسية من الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90% وفق الإجراءات الاحترازية التالية: يسمح للأشخاص من سن 12 عاماً فما فوق الدخول بعد إثبات المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) سلبية لمدة لا تزيد على 96 ساعة لغير المطعمين، ارتداد الكمامة اختياري في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائها في الأماكن المغلقة، ولمن لا تتاح له فرصة التواجد في المسرح الداخلي سيتم عرض الحلقة على شاشات ضخمة في المسرح الخارجي.

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