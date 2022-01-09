تخصص مجلة " المركز: مجلة الدراسات العربية " الصادرة عن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة "بريل" موضوع "الأمل في الأدب العربي" لأولى أعدادها الذي يصدر في النصف الأول من عام 2022.

وأكد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية رئيس تحرير المجلة الدكتور علي بن تميم "أن الأمل ثيمة بارزة في آداب حضارات العالم، ويحضر بقوة في التراث العربي، شعره ونثره، وفي الأدب العربي الحديث. ومع ذلك، فإن عدد الدراسات التي تعنى بهذا الموضوع في الأدب العربي قليل جداً".

"الأمل في الأدب العربي" عن مركز أبوظبي للغة العربية



وأضاف د. علي بن تميم "تدعو مجلة المركز الباحثين المهتمين إلى معالجة هذا الموضوع في مجالات متنوعة وبمقاربات شتى، وتقترح عليهم بعض المنطلقات البحثية مثل عصور الأمل، ومبادرات صناعة الأمل، وأدب البؤس، وأدب المدن الفاضلة، وفساد الزمن، وتربية الأمل، والاحتكام له".

وترحب المجلة بالمشاركات في مختلف الأنواع الأدبية، المنثور منها والمنظوم، وفي أي حقبة تاريخية عربية. وتدعو الباحثين إلى بناء إطار لدراسة موضوع الأمل في الأدب العربي وغيرها من الموضوعات في المستقبل، آملة أن تشكل مقالات هذا العدد مخزوناً للآمال والتطلعات الخاصة بعوالم التواصل بالعربية عبر العصور شفهياً وكتابياً، وأن تظهر المزايا الخاصة بهذا الجانب الإنساني، والهواجس المشتركة بين البشرية.

وحددت المجلة تاريخ 14 ديسمبر(كانون الأول) 2021 كآخر موعد لاستلام ملخص مشاركة على بريدها: almarkaz@dctabudhabi.ae على أن يتضمن أطروحة أو دعوى واضحة وتحديداً للمنهجية المتبعة وذكراً لأبرز النتائج. وستقوم الهيئة الاستشارية بدراسة هذه المشاركات ما يناسب العدد، ثم يطلب من الباحثين إرسال أبحاثهم النهائية قبل 30 مايو 2022.

وتنشر الأبحاث باللغة العربية فقط، وفي حال كانت الورقة بالإنجليزية فستتم ترجمتها إلى العربية ونشرها بعد ذلك، وتخضع جميع الأبحاث لتحكيم سري من ثلاثة محكمين.

وتضم هيئة تحرير مجلة "المركز" كلاً من: د. بلال الأرفه لي محرراً ومديراً للتحرير من الجامعة الأمريكية في بيروت، ومجموعة من المحررين المشاركين هم، د. خليل الشيخ، جامعة اليرموك، ود. طاهرة قطب الدين، جامعة شيكاغو، ود. موريس بومرنتز، جامعة نيويورك أبوظبي، وسلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ود. لينا الجمال تحرير مراجعات الكتب.

وللمجلة هيئة علمية استشارية عالمية تتكون من: د. صلاح فضل، جامعة عين شمس، ود. محسن جاسم الموسوي، جامعة كولومبيا، ود. عبد الله الغذامي، جامعة الملك سعود، ود. هنادا طه، جامعة زايد، ود. فيتالي نعومكن، معهد الاستشراق بموسكو، والبروفيسور فيليب كينيدي، جامعة نيويورك أبوظبي، وشوكت تراوا، جامعة يال، ود. سوزان ستيتكيفتش، جامعة جورج تاون، ود.بياتريس غروندلير، جامعة برلين الحرة، وجيمس منتغمري، جامعة كامبردج، ود. عبد القادر الفاسي الفهري، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.