البوابة - أعلنت جائزة البوليتزر الأمريكية الشهيرة عن جوائزها فى كل الفئات كتب ودراما وموسيقى لعام 2023. وجائزة بوليتزر ‏ هى مجموعة من الجوائز والمنح تقدمها سنويا جامعة كولومبيا بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الخدمة العامة والصحافة والآداب والموسيقى.

تحظى هذه الجوائز، التى مُولت فى الأساس بمنحة من رائد الصحافة الأمريكى جوزيف بوليتزر بتقدير كبير، وتمنح فى شهر مايو من كل عام منذ عام 1917.وقد جاءت الجوائز كالتالي.



الإعلان عن الفائزين بجائزة البوليتزر الأمريكية

التصفيات النهائية

فئة الروايات الخيالية

"شيطان كوبرهيد" لباربرا كينجسولفر عن دار "هاربر"

"الثقة" للكاتب هيرنان دياز عن دار "ريفيرهيد بوك"

المتأهلون للتصفيات النهائية:

الملك الخالد رو للكاتبة فاوهينى فارا

دراما

"الإنجليزية" للكاتبة ساناز توسى "مسرحية"

المتأهلون للتصفيات النهائية:

فى أرض السكر للكاتبة إليشيا هاريس "مسرحية"

البلد البعيد للكاتب لويد سوه "مسرحية"



التاريخ

دومينيون الحرية: ملحمة المقاومة البيضاء للسلطة الفيدرالية للكاتب جيفرسون كوى عن دار نشر بيسك بوكس

المتأهلون للتصفيات النهائية:

"رؤية اللون الأحمر: أراضى السكان الأصليين والتوسع الأمريكى والاقتصاد السياسى للنهب فى أمريكا الشمالية"، بقلم مايكل جون ويتجن صادر عن "معهد أوموهوندرو للتاريخ والثقافة الأمريكية المبكرة / مطبعة جامعة نورث كارولينا"

"ووترجيت: تاريخ جديد" بقلم جاريت إم جراف عن دار أفيد ريدر برس / سايمون اند شوستر"



كتب سيرة شخصية

"جى مان: جيه. إدجار هوفر وصناعة القرن الأمريكي" عن دار فايكنج

المتأهلون للتصفيات النهائية:

"اسمه جورج فلويد: حياة رجل واحد والنضال من أجل العدالة العرقية" لروبرت صامويلز وتولوز أولورونيبا عن دار فايكنج

"السيد ب: القرن العشرين لجورج بالانشين بقلم جينيفر هومانز عن دار راندوم هاوس"



مذكرات أو سيرة ذاتية:

"ابق على صواب" بقلم هوا هسو عن دار "دوبليداي"

المتأهلون للتصفيات النهائية:

الجمال السهل بقلم كلوى كوبر جونز عن دار سايمون أند شوستر

الرجل الذى يمكنه تحريك السحب: مذكرات بقلم إنجريد روخاس كونتريراس عن دار دوبليداي



شِعر

"ثم الحرب: وقصائد مختارة، 2007-2020" لكارل فيليبس عن دار فارار وستراوس وجيرو

المتأهلون للتصفيات النهائية:

"ثلج الدم" بقلم دى جى نانوك أوكبيك عن دار ويف بوكس.

مازالت حياة للراحل جاى هوبلر عن دار ماكسوينى



فئة الكتب غير الخيالية

"اسمه جورج فلويد: حياة رجل واحد والنضال من أجل العدالة العرقية" بقلم روبرت صامويلز وتولوز أولورونيبا عن دار فايكنج

المتأهلون للتصفيات النهائية:

"مملكة الشخصيات: ثورة اللغة التى جعلت الصين حديثة" بقلم جينغ تسو عن دار ريفرهيد

"أصوات جامحة ومكسورة: سونيك مارفلز وإبداع التطور وأزمة الانقراض الحسي" بقلم ديفيد جورج هاسكل عن دار فايكنج.

"تحت الجلد: الخسائر الخفية للعنصرية على حياة الأمريكيين وعلى صحة أمتنا" بقلم ليندا فيلاروسا عن دار دوبليداي

الإعلان عن الفائزين بجائزة البوليتزر الأمريكية



الرواية الفائزة بجائزة القصص الخيالية "ديمون كوبرهيد"



تعيد باربرا كينجسولفر فى هذه الرواية تخيل رواية الأديب البريطانى الشهير تشارلز ديكنز "ديفيد كوبرفيلد" فى أمريكا الريفية الحديثة التى تكافح الفقر وإدمان المواد الأفيونية حيث تكتب مثل ديكنز رواية سياسية تجسد نطاقا متراميا بطلها صبى مراهق تحت عنوان "ديمون كوبرهيد".

وتحقق الرواية مبيعات جيدة كما تحتل موقعا فى قائمة الأكثر مبيعًا لصحيفة نيويورك تايمز، وهو رواية تأسر القلب تستحضر رحلة بطل شاب لا تُنسى من الولادة حتى النضج.



الرواية تدور حول ديمون كوبرهيد الذى ينشأ فى جبال جنوب الأبالاتشى لأم مراهقة عازبة فى مقطورة مع عدم وجود أصول له تتجاوز المظهر الجميل لوالده المتوفى وشعره النحاسي، ليمضى فى الحياة مواجها الأخطار فى دور الرعاية بالتبني، وعمالة الأطفال، والمدارس المهجورة، والنجاح الرياضي، والإدمان، والخسائر الساحقة.

ومنذ عشرات السنوات كتب تشارلز ديكنز ديفيد كوبرفيلد من تجربته كناج من الفقر وأضراره التى تلحق بالأطفال فى مجتمعه، هذه المشاكل لم تحل بعد فى مشكلتنا، وعلى الرغم من أن الكاتبة تتبع ثيمة تشارلز ديكنز إلا أن معرفة أحداث رواية ديكنز ليست شرطا مسبقا لقراء هذه الرواية.

وفى الرواية الجديدة تحشد باربرا كينجسولفر غضب وشفقة ديكنز وقبل كل شيء إيمانه بقوى التحول فى الحياة وفيها أيضا تبرز أفكار بطل الحكاية ديمون كوبرهيد عن جيل جديد من الأولاد الضائعين، وجميع أولئك الذين ولدوا فى أماكن لا يمكنهم تخيل تركهم وراءهم.

يذكر أن باربارا كينجسولفر كاتبة أمريكية نشأت فى ريف كنتاكى وحصلت على درجات علمية فى علم الأحياء من جامعة ديباو وجامعة أريزونا قبل أن تصبح كاتبة ومؤلفة مستقلة، عاشت فى أوقات مختلفة من حياتها فى إنجلترا وفرنسا وجزر الكنارى وعملت فى أوروبا وإفريقيا وآسيا والمكسيك وأمريكا الجنوبية، أمضت عقدين فى توكسون، أريزونا، قبل أن تنتقل إلى جنوب غرب فرجينيا حيث تقيم حاليًا.

المصدر: اليوم السابع

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