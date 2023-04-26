البوابة - تعلن جائزة المرأة للخيال، اليوم، عن الروايات التى وصلت إلى القائمة القصيرة، من بين الروايات الـ16 التى وصلت إلى القائمة الطويلة، فى دورتها الـ28 لعام 2023، وهى جائزة مخصصة للروايات المكتوبة باللغة الإنجليزية من قبل الكاتبات.

كانت جائزة المرأة للخيال قد أعلنت مؤخرا عن روايات القائمة الطويلة، والتى أوضحت أنها تتنوع فى موضوعاتها بين عصر النهضة فى إيطاليا، وريف الهند، وحصار سراييفو، وأيرلندا الشمالية خلال الاضطرابات، وفيرجينيا التي تنتشر فيها المواد الأفيونية، إلى مملكة خيالية تحكمها الحيوانات، وسينما قديمة مهلوسة، وعالم تحت الماء ملىء بالمخلوقات غير العادية.

الإعلان عن جائزة المرأة للخيال عن روايات القائمة القصيرة

جائزة المرأة للخيال 2023 – روايات القائمة الطويلة:

رواية الفراشات السوداء للكاتبة بريسيلا موريس

رواية أطفال الجنة للكاتبة كاميلا غرودوفا

رواية خبز ملعون للكاتبة صوفي ماكينتوش

رواية شيطان كوبرهيد للكاتبة باربرا كينجسولفر

رواية اندفاع النار للكاتبة جاكلين كروكس

رواية المجد من قبل نوفيوليت بولاوايو

رواية الحنين إلى الوطن للكاتبة جينيفر كروفت

رواية أنا معجب للكاتبة شينا باتيل

رواية ممفيس للكاتية تارا إم سترينغفيلو

رواية قرنة للكاتبة لالين بول

رواية ستون بلايند للكاتبة ناتالي هاينز

رواية ملكات اللصوص للكاتبة باريني شروف

رواية كلب الشمال للكاتبة إليزابيث ماكنزي

رواية صورة الزواج للكاتبة ماجي أوفاريل

رواية تجاوزات للكاتبة ويز كينيدي

رواية تجول الروح للكاتبة سيسيل بين

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة المرأة للخيال لعام 2023 في 14 يونيو 2023.

جائزة المرأة للخيال

تركز جائزة المرأة للخيال على النساء وعلى تجربة حياة المرأة التي يتم تسويقها للقراء ، وتشمل العديد من الروايات السائدة أو كتب حقوق المرأة. وهي تختلف عن كتابات النساء ، التي تشير إلى الأدب الذي كتبته (بدلاً من الترويج له) النساء. بدأت الجائزة في يناير 1992 ، اجتمعت مجموعة متنوعة من الصحفيين والمراجعين والوكلاء والناشرين وأمناء المكتبات وبائعي الكتب - ذكورًا وإناثًا - معًا في شقة بلندن. وتستعرض كيت موس أو بي إي ، مديرة مؤسسة جائزة المرأة للأدب ، الروائية والكاتبة المسرحية الأكثر مبيعًا انطلاق الجائزة.

المصدر: اليوم السابع

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