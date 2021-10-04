الإعلان عن شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن انطلاق فعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، في الثالث من نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، وستتواصل فعالياته على مدار 11 يوماً، بمشاركة كبار الكتاب، ودور نشر من مختلف بلدان العالم.

الإعلان عن شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب

دورة استثنائية

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «المعرض يدعو كل فرد في الإمارات والمنطقة لحضور دورة استثنائية، تؤكد رسوخ الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ أكثر من 40 عاماً، تجاه الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الاستثمار في وعي المجتمعات ومعارفها، لتحقيق نهضة شاملة تستند إلى خصوصية الثقافة الإماراتية وما قدمته تجارب الحضارات والثقافات الإنسانية».

ووجّه العامري دعوة للمؤسسات الثقافية ودور النشر في المنطقة والعالم لاستثمار ما يتيحه المعرض من فرص لبناء شراكات، وما يفتحه من أفق لتعزيز التعاون بين العاملين في قطاع صناعة النشر والصناعات الإبداعية عموماً.

وأكدت منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب خولة المجيني، أن المعرض باختياره شعار «هنا.. لك كتاب» يؤكد أن لكل فرد - مهما كان اهتمامه وشغفه وحلمه - كتاباً، ويمكنه الحصول عليه من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

عن معرض الشارقة

تشجيعا للقراءة وحب الكلمة المقروءة، يطرح المعرض تشكيلة واسعة من أفضل الكتب وأكثر من 400 فعالية ثقافية ومشاركة من أبرز الكتاب والمؤلفين. ليكون هذا المعرض السنوي واحدا من أكبر معارض الكتاب في العالم. يواصل المعرض في دورته الجديدة عرض الكتب، وتقديم ورشات العمل التدريبية والأمسيات الشعرية وحفلات توقيع الكتب، وما يتعلق بالطبخ ونشاطات للأطفال. يجذب هذا المعرض المرموق أكثر من 1420 دورا للنشر ويحضره ما يزيد عن مليونين زائر في مركز اكسبو الشارقة، ويقدم المعرض لعشاق القراءة فرصاً لا مثيل لها تتيح لهم اقتناء كتبهم المفضلة بأسعار مناسبة ومتاحة بـ 210 لغة من حول العالم.

كيف تصل إلى هناك

يقام معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز اكسبو الشارقة في منطقة الخان، شارع التعاون، بالقرب من مول العرب.