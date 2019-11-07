الإمارات: حديقة للقراءة تطلق مسابقة ابحث عن الكتب المضيئة

شهدت فعالية "البحث عن الكتب المضيئة" التي تنظمها حديقة أم الإمارات وتستمر حتى 20 نوفمبر مشاركة أكثر من 2,000 شخص منذ انطلاقها في 20 أكتوبر الماضي، حيث حصل المشاركون على 1500 كتاباً منوعاً يشمل كتب الأطفال والمجموعات القصصية والكتب الثقافية والعلمية وغيرها، حيث تهدف الفعالية إلى تشجيع الزوار من جميع الأعمار على القراءة والمطالعة.

ويحظى المشاركون بفرصة استعراض مهاراتهم واستخدام الخرائط والألغاز والإشارات واتباع الأدلة المنتشرة في كل مكان للبحث عن العديد من الكتب المخبأة في مختلف أنحاء الحديقة، وقراءتها والاحتفاظ بها.

وتم توفير الكتب التي تم توزيعها حتى الآن من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومتحف اللوفر أبو ظبي، ومشروع كلمة للترجمة، وجامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ودار الهدهد للنشر والتوزيع. ويحظى المشاركون بفرصة الحصول على الكثير من الهدايا المخبأة داخل الكتب، بما في ذلك خصومات وقسائم تقدمها المطاعم والمقاهي الموجودة في الحديقة.

وتدعو الحديقة الجميع إلى ارتداء قبعة المحقق والانطلاق نحو الحديقة والحصول على الخرائط والمصابيح والبحث عن الكتب المضيئة المخبأة في جميع أنحائها.

تقام الفعالية يومياً من الساعة 6:00 وحتى 9:00 مساءً، وتستمر حتى 20 نوفمبر، وتستقبل محبي الكتب والمطالعة من مختلف الأعمار لقضاء أمسية عائلية مميزة مليئة بالمرح والمعرفة في حديقة أم الإمارات.