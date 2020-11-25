الإمارات: "حوارات كوفيد" معرض فني من 8 ديسمبر - 4 يناير 2021

وقع الاختيار على أكثر من 40 فناناً ومصمماً من المقيمين في دولة الإمارات للمشاركة في معرض فني جماعي يحمل عنوان "حوارات كوفيد" في الفترة بين 8 ديسمبر (كانون الأول) 2020 و4 يناير (كانون الثاني) 2021.



ويأتي هذا لإلقاء الضوء على جانب من الإبداعات الفنية الناجمة عن الجائحة والتحدّيات المرتبطة بالعزلة وقيود الحركة، وجوانب التغيير العديدة التي طرأت على المجتمعات.

وتتنوع موضوعات المعرض الفنية لتشمل الصحة النفسية والوفاة والخسارة والإيمان والعزلة والأسرة والهوية الشخصية، وغيرها من عديد القضايا والموضوعات، في محاولة للتعرّف على المشاعر التي يعيشها الفنانون منذ مارس 2020، سواء الإيجابي منها أو السلبي.

وأعربت نائبة مدير مركز تشكيل، ليسا باليتشغار، عن شعور المركز بالفخر والتواضع جرّاء ما وصفته بـ "الاستجابة المذهلة" التي تلقاها من مجتمع الفن والتصميم في دولة الإمارات للدعوة المفتوحة للمشاركة في معرض "حوارات كوفيد"، معتبرة هذه الاستجابة "شهادة على اتساع رقعة الإبداع الذي جرى التعبير عنه في مواجهة هذه المحنة العالمية".



وتقدّم 162 من الفنانين والمصممين المبدعين المقيمين في دولة الإمارات بطلبات المشاركة في المعرض، وذلك من مختلف التخصصات.

ووقع الاختيار على 40 فناناً تمثل أعمالهم الفنية انعكاساً للبيئة ذات التنوع الثقافي الواسع في دولة الإمارات. وينتمي الفنانون إلى بلدان بينها الإمارات وتونس واليمن والمغرب ومصر والعراق وسوريا وإيران وباكستان والهند والمكسيك وكولومبيا والبرازيل وبريطانيا وإيرلندا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا وكندا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.

واعتبرت باليتشغار أن معرض "حوارات كوفيد" يمثل "أرشيفاً يجمع دلالات القدرة على التعبير والاستكشاف والصمود"، معربة عن "امتناننا العميق لجميع الذين قدموا أعمالهم للمعرض ويشرفنا أن العديد من أعضاء المجتمع الإبداعي في الدولة شاركونا تجاربهم مع الجائحة".

وتضمّ قائمة الفنانين العارضين أسماء عديدة من أبرزها بشرى المتوكل، وسعيد المدني، وسوسن البحر، وآنا اسكوبار، ودبجاني باردواج، وإشراق بوزيدي، وخالد البنا، ومايكل رايس، وعزة القبيسي، ونوف الجضمي، وعلي الداوي، وجيه هي كيم، وبيكي بيمر، وألتماش أروج، وستيفاني نيفيل.

ومن المقرّر في المعرض عرض الأعمال الفنية المكتملة والتي يجري العمل عليها، بجانب أية نتائج تجريبية أو بحثية جرى الحصول عليها منذ مارس (آذار) 2020، عندما فرضت أولى القيود على الحركة في دولة الإمارات.

ويقام معرض "حوارات كوفيد" في مركز تشكيل بمنطقة ند الشبا 1 في دبي، ويصاحبه برنامج تفاعلي يتضمن حوارات وجولات وورش فنية ويجري تقديم فعالياته مباشرة في موقع إقامة المعرض وعبر الإنترنت. هذا، ويفتح المعرض أبوابه للدخول مجانًا بين الساعة 10 صباحاً و8 مساءً كل يوم ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

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