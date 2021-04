الإمارات للآداب تطلق الموسم الثاني لمدونة «نادي كتب بلا حدود»

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب الموسم الثاني لمدونة «نادي كتب بلا حدود» الصوتية بحلة جديدة، وذلك مرتين في الشهر مع نخبة من الكتّاب العالميين والمحليين للحديث عن كتبهم وعن مواضيع أدبية وثقافية متنوعة...

وتم اقتراح مجموعة من المواضيع التي ترتبط بواقع الكتابة والأدب أبرزها الأماكن التي يتعذر الوصول إليها والشخصيات الثانوية والكتّاب الفائزين بالجوائز والآراء التي عادة لا تحظى بشعبية كبيرة وغيرها من الموضوعات.

وعبّرت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب وواحدة من مقدمي المدونة عن شكرها للمستمعين على جميع الرسائل التي أرسلوها.. وقالت «إنه لمن المشجع حقاً أن نرى كيف تستقطب كل حلقة مزيداً من المستمعين مقارنة بالحلقات السابقة يقول الناس إن القراءة لم تعد عادة يتبناها الجميع، ولكنني أرى الكثير من القراء متعطشين للكتب والمؤلفين والقصص التي تقرب العالم إلينا».

وتستضيف المدونة في إحدى حلقاتها كاتبة أدب الجريمة يرسا سيغوداردوتير التي تتصدر كتبها قوائم الكتب وستتحدث في حلقة بعنوان «This Place Will Kill You» عن الدور الذي يلعبه المشهد الأيسلندي في رواياتها الغامضة المثيرة.. بينما تشارك الكاتبة شيلا ماهر في حلقة بعنوان «Fairies, Death and the Books at the End of the Rainbow» وتقدم فيها أهم توصياتها بشأن الكتب الأيرلندية أما الناسك البوذي ثبتين فسيقدم أفكاره حول الحفاظ على حالة من التوازن النفسي والجسدي أثناء الصيام.