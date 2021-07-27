"الإيسيسكو" تعتمد 3 مواقع آثرية مصرية جديدة

اعتمدت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في اجتماعها الأخير بمدينة الرباط تسجيل 3 مواقع مصرية على قائمة المنظمة...



وتضم المواقع المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة بالقاهرة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للآثار أن تسجيل هذه المواقع يأتي في إطار استراتيجية وخطة وزارة السياحة والآثار المصرية الخاصة بإبراز المواقع الأثرية ذات الأولوية وتسجيلها على قوائم التراث الدولية للتعريف بها وتحسين عوامل الجذب السياحى لها.

وأشار إلى أنه في فبراير/شباط تم تسجيل المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".

وأوضح أن عمليات الترميم الشاملة التي تم تنفيذها في كل من مدينة شالي وقصر البارون وافتتاحها للزيارة مؤخراً أسهمت في اعتمادها على قائمة الإيسيسكو التي تضم الدير الأحمر بسوهاج ومقياس النيل بالروضة، إضافة إلى مدينة القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد والمسجلتين على القائمة التمهيدية للمنظمة.