الاعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

حددت الجهة المعنية بتنظيم معرض الكتاب لهذا العام أن يكون يوم 22 يناير الجاري 2020، موعدا رسميا لبداية المعرض، على أن يستمر حتى الرابع من شهر فبراير 2020.

ووفقا لما تم نشره على الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فقد تحدد تنظيم المعرض للمرة الثانية على التوالي ليكون داخل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة.

كما أعلنت إدارة معرض القاهرة للكتاب في دورته الجديدة المنتظرة اعتماد قرار زيادة أسعار تذكرة دخول معرض الكتاب بقيمة 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

وحددت الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض الدولة ضيف الشرف للمعرض لعام 2020، ومن المقرر أن تكون جمهورية السنغال.

كما حددت الإدارة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الشخصية الخاصة بالمعرض وهي العالم والمفكر جمال حمدان.

وتقدم الهيئة العامة للكتاب جوائز خاصة بالمعرض، وذلك بالتعاون مع هيئات تابعة لوزارة الثقافة.

الجوائز كالآتي:

«جائزة الكتاب الأول، جائزة التراث، جائزة أفضل كتاب مترجم، جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل، جائزة أفضل ناشر».

جوائز لأفضل كتاب صادر في عام 2019، لكل من: الرواية، المسرح، شعر العامية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، النقد الأدبى، العلوم الإنسانية، الفنون، الأطفال، الكتاب العلمي، العلوم الرقمية.

يذكر ان معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلق عام 1969، عندما قرر وزير الثقافة ثروت عكاشة، الاحتفال بالعيد ثقافيا، حيث كلف الكاتبة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب