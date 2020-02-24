الاعلان عن قائمة «الآداب والمؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة»

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات، اليوم السبت، القائمة القصيرة لجوائزها في فروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة في دورتها الـ14.

وضمت القائمة القصيرة لفرع الآداب 3 أعمال من بين 13 عملا ، وهي المجموعة القصصية «مأوى الغياب» للكاتبة المصرية منصورة عز الدين، رواية «أرواح صخرات العسل» للكاتب السوري ممدوح عزام، وديوان «بالكأس ما قبل الأخيرة» للتونسي منصف الوهايبي.

وشملت القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب 3 أعمال من بين 11 عملا وهي رواية «كل الأشياء» للكاتبة الكويتية بثينة العيسى، ودراسة «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان» للباحث العراقي حيدر قاسم مطر التميمي، ودراسة «المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي: دراسة في خصائص التفاعل التواصلي، الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي» للباحثة السعودية منال بنت صالح بن محمد المحيميد.

كما ضمت القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل والناشئة 3 أعمال من ببن 13 عملا وهي قصة «نزهتي العجيبة مع العم سالم» للكاتبة الإماراتية نادية النجار، وقصة «الفتاة الليلكية» للكاتبة الفلسطينية ابتسام بركات، وقصة «ساقي الماء» للكاتبة الإماراتية مريم صقر.

وكانت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، اعتمدت الأسبوع الماضي القوائم القصيرة للفروع التسعة للجائزة.

ومن المقرر إقامة حفل إعلان الفائزين وتسليم الجائزة يوم 16 أبريل المقبل، في الإمارات بالتزامن مع إقامة معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويحصل الفائز في كل فرع للجائزة على ميدالية ذهبية ومبلغ 750 ألف درهم إماراتي بينما يحصل الفائز في فرع «شخصية العام الثقافية» على ميدالية ذهبية ومليون درهم.