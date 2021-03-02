"البحار مندي وقصص من البحر" تأليف صالح مرسي.. مجموعة قصصية تأخذنا إلى عالم البحار، وما يدور فيه من أحداث وأهوال وقرصنة..

كما يناقش الكثير من الأحدث الاجتماعية والدرامية التي توضح حال الإنسان حين يحب ويكره وحين يواجه الأهوال في سبيل حبه، مثل قصة البحار الذي وقع في حب زغدانة، وانتقم لأجلها من ثلاثة جنود بريطانيين وقتلهم، ثم اضطروا للهجرة والرحيل فورًا، عملت هي في بيع الفلافل، وركب هو البحار مع ملاح يوناني، ولكنه يواجه الكثير من الأهوال في الطريق، وتصور لنا القصص حياة القرية والواقع المحيط بنا. القصص الواردة في المجموعة: قصة البحار مندي، القرش، الغضب، خطاب إلى رجل ميت، شيء بلا رائحة، رقصة الصباح الباكر، لأن لنا قلوبا مثلكم، الحب يقتل نعيمه، غراميات بحار صغير السن، حادث في عرض البحر، اللهب، الخوف، قاع البحيرة السوداء، قصة رجلين، العروسة، رحلة، جابر الصاري.

"انطفأ المصباح عندما انقضت عليه موجة حملته وهي تزغرد بصوت كظيم، وعندما انحرفت مياه الموجة كان القرش لا يزال متشبثًا بالسياج يحملق في قلب الظلام، وقد أربد وجهه بالغضب وهو يتمتم بصوت غليظ: مفيش فايدة.. غلبهم الموج ونهش القرش لحمهم

وجاءنا الرد صرخة نفذت كالخنجر المنغرس وسط الصدر تمامًا.. صرخة ثاقبة ممزقة مذعورة وكأن صاحبها قد أفزعته رؤية الشيطان نفسه، وعاد القرش يردد: نهشه.. نهشه الغدار في الضلمة

وكان منا من أدار وجهه.. ومنا من تسمرت عيناه وهو يحملق في ظلام حيث شبح الجسد الطائر في الهواء وفم القرش الدامي والموج يبلتع كل شيء.. وازداد ميل السفينة وهي تئن بصوت ممزق، وتكاثف الظلام، ودوّت في الفضاء فرقعة هائلة كأنها انفجار، وصرخ القرش بكل صوته: نام على وشك يا بحري أنت وهو.. الصاري اتقلع يا رجااااله.. الصاااري اتقلع والريح حاتاخده والموج حايشيله والمركب حاتفضل عايمة ولازم نركب البحر ونكبر عليه".

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