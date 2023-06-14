البوابة - أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قائمة الكتب الأعلى مبيعًا في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع، للكتب الخيالية، وجاءت القائمة كالتالي.

التشويق يتصدر قائمة صحيفة نيويورك تايمز للكتب الأعلى مبيعاً

5 كتب تتصدر القائمة

جاءت في المرتبة الأولى، وللأسبوع السادس على التوالي رواية "مكان سعيد" (HAPPY PLACE) للكاتبة إميلي هنري وتدور الرواية حول زوجان سابقان يتظاهران أنهما معًا من أجل أصدقائهما خلال إجازتهما السنوية في ولاية ماين.



بينما لا زالت رواية " دروس في الكيمياء " (LESSONS IN CHEMISTRY) بقلم بوني جارموس محتفظة بمكانها على القائمة للأسبوع 56، وتدور الرواية حول كيف أصبحت عالمة وأم عزباء تعيش في كاليفورنيا في الستينيات من القرن الماضي نجمة في برنامج طبخ تلفزيوني.



أما في المرتبة الثالثة فجاءت رواية " عهد الماء " (THE COVENANT OF WATER) لأبراهام فيرغيز

وتدور حول ثلاثة أجيال من عائلة واحدة يعيشون على ساحل مالابار بجنوب الهند ويعانون من فقدان أحد أفراد العائلة بسبب الغرق.



في حين أحتلت المركز الرابع رواية نورا روبرتس " الهوية "، (IDENTITY) التي دخلت القائمة قبل أسبوعين. وتدور حول مجندة سابقة في الجيش تحاول بناء حياة جديدة في منزل والدتها في فيرمونت بعد مقتل رفيقتها في السكن على يد محتال.

بينما دخل في المركز الخامس هذا الأسبوع كتاب جديد إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز، وهي رواية "الغرق"، (DROWNING) للكاتب تي جي نيومان. وهي قصة مشوقة عن عملية إنقاذ خطيرة، عندما تصطدم طائرة نفاثة بالمحيط الهادئ ، يجب على غواصة محترفة إنقاذ ابنتها والرجل الذي توشك على الانفصال عنه، وهما من بين الركاب على متنها.

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