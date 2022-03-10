الجمعية الملكية: فوز كتاب "أنا كتاب.. أنا بوابة إلى الكون" أعلنت الجمعية الملكية لكتاب العلوم، فى المملكة المتحدة، عن فوز كتاب "أنا كتاب.. أنا بوابة إلى الكون" وهو من تأليف ستيفانى بوسافيك وميريام كويك، بجائزتها فى دورتها لعام 2022، والبالغ قيمتها 10 آلاف جنيه إسترلينى.

الجمعية الملكية: فوز كتاب "أنا كتاب.. أنا بوابة إلى الكون"

عن الكتاب

وأعلنت الجمعية الملكية للشباب، المعنية بالكتب العلمية، عن الكتاب الفائز عبر حفل تم تنظيمه وبثه مباشرة على قناة الجمعية على منصة "يوتيوب".

وذكرت الجمعية فى بيانها، أن الكتاب يوصف بأنه "استكشاف تجريدى وفنى للتعاون بين الفن والعلم والبيانات". فهو يجمع بين مهارات "بوسافيك" كمصممة وفنانة ومؤلفة، وخبرة كويك كصحفية بيانات وباحثة، لإنشاء أداة لمساعدة القراء الشباب على اكتشاف العلم المخفى فى الحياة اليومية.

من خلال أنشطة بسيطة، مثل ارتداء الكتاب كقبعة أو إسقاطه من ارتفاع، يتم استكشاف أسئلة كبيرة مثل "ما مدى ارتفاع الشمس؟" و"ما مدى سرعة استخراج الذهب؟" و"كم عدد النجوم التى تولد فى الوقت المستغرق لقلب الصفحة؟"



تم اختيار أكثر من 11000 شاب من 500 مدرسة ومجموعة شبابية فى المملكة المتحدة للإدلاء بأصواتهم وآرائهم حول كتاب العلوم المفضل لديهم من قائمة مختصرة من ستة عناوين، تم اختيارها من قبل لجنة من الحكام، أجمعت على هذا الكتاب الفائز بالجائزة.

وقالت البروفيسورة كاثرين كاشمان، عالمة البراكين ، رئيسة لجنة التحكيم لعام 2021: "يصور هذا الكتاب العلم باعتباره الموضوع الإبداعى الذى هو عليه - من فهم الانفجار العظيم، إلى اكتشاف حجم عيون النعامة.

وأضافت: هناك سحر وعجائب مغلفة فى كل صفحة. يمكن للأطفال لمس نقطة لترك البكتيريا وراءهم، ومعرفة عدد الأطفال الذين ولدوا فى الوقت الذى يستغرقونه لقلب الصفحة. يروى هذا الكتاب قصة ويجلب القارئ معهم — إنه مختلف عن أى كتاب علمى آخر رأيته من قبل.

وتابعت: "هذا كتاب علمى رائع ويقدم للشباب طريقة فريدة للتعلم. جعلتنى التصاميم والصور الجميلة أشبه بمدمن المخدرات لكثرة ما أحببته، ولهذا يجب أن نشجع الشباب على التفكير بشكل إبداعي، ويجب الاحتفال بالكتب التى تفكر خارج الصندوق مثل هذا الكتاب.