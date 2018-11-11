صدر حديثا رواية «قبل المساء»، للكاتب عمرو العادلي

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، رواية «قبل المساء»، للكاتب عمرو العادلي، حيث طرحتها الدار بمنافذها المختلفة للجمهور، كما تعد الرواية العمل رقم 12 في أعمال المؤلف الروائية والقصصية.

وتدور أحداث الرواية عن صحفي في منتصف الأربعينيات، رؤيته محددة عن الناس والأشياء، ولكن ماذا لو تعرض للنسيان بشكل خارج عن إرادته؟ فيقرر أن يجلس إلى أوراقه ويكتب كل ما يعرفه، وكل ما يظن أنه يعرفه، لكنه يكتشف أن ما رآه أمامه على الورق قد شكّل حياة ثانية لا علاقة لها بما عاشه بالفعل.