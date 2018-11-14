صدر حديثا رواية «نداء أخير للركاب»، للكاتب والروائي أحمد القرملاوي

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، رواية «نداء أخير للركاب»، للكاتب والروائي أحمد القرملاوي، حيث طرحتها الدار بمنافذها المختلفة للجمهور.

وتدور أحداث الرواية حول «هاني»، الذي يغادر أمريكا بصورة مفاجئة، آملًا في الحصول على ميراثٍ يستعيد به حياته المفككة، غير أنه يجد نفسه مضطرًّا لأن يخوض رحلةً طويلة عبر عدة بلاد.. يقابل أشخاصًا ما كان ليلتقي بهم دون العبور بهذه المحطات، يساعدونه في كشف أسرار ماضية المحفوف بالغموض.

أحمد القرملاوي، روائي وقاص مصري، من مواليد القاهرة، وصدرت له مجموعة قصصية بعنوان "أول عباس" في يناير 2013، ثم روايته الأولى "التدوينة الأخيرة" في أغسطس 2014، تلتها رواية "دستينو" في يوليو 2015، وحصلت روايته "أمطار صيفية" الصادرة عام 2016، على جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع المؤلف الشاب لعام 2018.