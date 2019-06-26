الدكتور زاهي حواس يوقع كتابه "أسرار مصر"

قام الدكتور "زاهى حواس" بتوقيع كتابه "أسرار مصر" وذلك ولاية كاليفورنيا، حيث حرص عالم المصريات على إلقاء العديد من المحاضرات عن الحضارة الفرعونية مع الدكتور "مصطفى وزيرى" أمين المجلس الأعلى للآثار.



وبدأت المحاضرات فى "متحف العلوم" بمدينة "هيوستن" بولاية "تكساس"، وشهد المحاضرة نحو 600 شخص ، وفيها تحدث "وزيرى" عن اكتشافاته الأثرية، وتحدث "حواس" عن اكتشافاته وعن دعوة الأمريكان لزيارة مصر، وأشار إلى أن المومياء التى كانت داخل التابوت المغلق بـ"الغريفة" فى المنيا كشفت للعالم أجمع أن مصر لا يزال بها العديد من الآثار التى لم تكتشف بعد.



وقام بعد ذلك "حواس" و"وزيرى" بمقابلة أعضاء مجلس أمناء المتحف ومقابلة الصحفيين، ثم ألقيا محاضرة بمتحف (بور) بمدينة "سانتا آنا" بكاليفورنيا، وقام "حواس" بتوقيع أحدث كتاب له عن "أسرار مصر مع زاهى حواس".



وتقوم حاليا إحدى الشركات المتخصصة فى المحاضرات بأمريكا بإعداد برنامج متكامل لعام 2020 وذلك لكى يلقى "حواس" 20 محاضرة داخل عشرين مدينة أمريكية وتم حجز قاعات بهذه المدن تسع ثلاثة آلاف شخص.

