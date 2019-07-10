الرحالة الأردني العتوم يعرض صوره الفوتوغرافية في "ثقافة جرش"

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معرض الرحالة يتناول واقع مدن عالمية في فترات زمنية محددة، اضافة الى بساطة الاسلوب التي تكشف عن صدقية العمل.
نظمت مديرية ثقافة جرش معرضا للصور الفوتغرافية للرحالة الاردني علي العتوم في قاعة المديرية.
واشتمل المعرض الذي افتتحه مساعد محافظ جرش نصرت عوجان على ستين لوحة وصورة تضمنت صورا لمدن عالمية تم توثيقها كان خلالها الرحالة العتوم يرفع الراية الاردنية.
مدير ثقافة جرش د. عقلة القادري أكد على اهتمام وزارة الثقافة بالمبدعين وأصحاب التجارب المميزة في الحياة، مشيرا الى ان معرض الرحالة العتوم يتحدث عن جولاته ورحلاته التي امتدت على مدار عشرين عاما، والتي تم توثيقها بالصور.
من جانبه بين الفنان التشكيلي طارق الشبلي أن معرض الرحالة يتناول واقع مدن عالمية في فترات زمنية محددة، اضافة الى بساطة الاسلوب التي تكشف عن صدقية العمل.
أما الرحالة العتوم قال أن المعرض سيمكن الجمهور من الاطلاع على تجربته التي طاف من خلالها العديد من المدن في أرجاء العالم.
Via SyndiGate.info
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