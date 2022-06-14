الرياض: مهرجان "الأوبرا الدولي" 18 إلى 20 يونيو تنظم وزارة الثقافة السعودية مهرجان "الأوبرا الدولي"، الذي يقام للمرة الأولى في المملكة، على مسرح أبوبكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو (حزيران) الجاري، بمشاركة أوبراليين عالميين.

الرياض: مهرجان "الأوبرا الدولي" 18 إلى 20 يونيو

الفن الكلاسيكي



ويتضمن المهرجان معرضاً خاصاً للأوبرا يحتوي على الفن الكلاسيكي والمقتنيات المرتبطة به، مثل الأزياء وتاريخ الأوبرا بآلاته الموسيقية، مع وجود شاشات تفاعلية تسمح للزوار بمعرفة الأعمال الأوبرالية والمؤدين والممثلين حول العالم، وسيشهد عروض الأوبرا العالمية، ووصلات أوبرالية من مختلف أنحاء العالم، تعرض للمرة الأولى في السعودية.



ويوفر المعرض فرصة الاستماع لمقطوعات موسيقية أوبرالية قديمة ونادرة، من خلال مساحات وأماكن مخصصة، وتسليط الضوء على أهم مسارح الأوبرا الشهيرة.

الرياض: مهرجان "الأوبرا الدولي" 18 إلى 20 يونيو

تاريخ الأوبرا

يقدم المهرجان العديد من ورش العمل التعليمية ستتناول موضوعات متعددة من أهمها غناء الأوبرا، شرح نظري وعملي على آلية إصدار الأصوات في هذا الفن، التعريف بالأوركسترا وتاريخ الآلات الموسيقية، وتاريخ الأوبرا، وورشة في العزف على البيانو.



ويأتي تنظيم المهرجان بدعم من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، وفي سياق حرص وزارة الثقافة على فتح نوافذ ثقافية جديدة من خلال استضافة الفعاليات الثقافية العالمية بمجالاتها الفنية المختلفة، لإثراء المشهد الثقافي في السعودية، وتوفير خيارات نوعية للجمهور السعودي.

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