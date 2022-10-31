"السماء تسقط الذهب" لمحمود النشاشقي في الشارقة للكتاب تشارك المجموعة القصصية السماء تسقط الذهب للكاتب محمود سمير النشاشقي في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام والذي ينطلق يوم الثاني من شهر نوفمبر وقد شارك الكتاب من قبل في عدد من المعارض الدولية للكتاب مثل معرض القاهرة ومعرض الجزائر ومعرض بغداد والمغرب وأبو ظبي والرياض.

"السماء تسقط الذهب" لمحمود النشاشقي في الشارقة للكتاب

عن المجموعة القصصية

تحتوي المجموعة على عشرة قصص مختلفة الاتجاهات والمعاني فهي تشمل طباع كثيرة من طباع البشر، منها ما يمثل الفرحة بعد الانكسار، والتضحية بالنفس في سبيل الأخرين، ووصف معاناة ضحايا الحروب الأبرياء، والحب العفيف الذي قاد حبيبين للموت وهما لا ذنب لهما غير أنهما عشقا بعضهما، ووفاء رجل أتى من بلاد بعيدة بمحض الصدفة ليكون عوناً وفياً لمن وثق فيه، وكيف أن الموهبة قد تتحدي الإعاقة الجسدية وتكون سبباً في إسعاد الملايين ولكن دوام الحال من المحال فقد آلت أحوال هذا الموهوب من بعد الشهرة إلي النسيان، وكيف أن أداء الواجب وعدم الاستسلام قد يجعل مقاتل يستمر في قتاله مدة ثلاثين عاماً حتى لا يتخل عن واجبه تجاه بلاده، وقصة تحكي وحش كان يسير بأربع عجلات انبهر الناس حين رؤيته لأول مرة وكان هذا الأمر نتيجة إصرار وعزيمة ممن ابتكره، ونطالع أيضاً كيف أن السماء تسقط الذهب بعد محاولات لمنع حدوث هذا، وانتهاء بالأرض البديلة التي يا ترى ستصلح أن تكون أرضاً أم لا. ولمعرفة كل هذه القصص ننصحكم باقتناء الكتاب.

"السماء تسقط الذهب" لمحمود النشاشقي في الشارقة للكتاب

عن المعرض

يعد معرض الكتاب في الشارقة من أبرز معارض الشارقة السنوية، ويتم تنظيمه من قِبَل هيئة الشارقة للكتاب، ويعد ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم، فضلاً عن كونه المقصد الأول للباحثين عن مختلف أنواع الكتب، كما يشارك في المعرض مجموعة من الأدباء والكتّاب وغيرهم من الفنانين العالميين، لذا فإن زيارتك لمعرض الشارقة للكتاب لن تقتصر على شراء أفضل الكتب العالمية والمحلية فحسب، بل من الممكن أن تلتقي بمؤلف الكتاب أيضاً!

لا تقتصر أنشطة معرض الكتاب في الشارقة 2022 على عرض الكتب واستضافة المؤلفين، بل يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للأطفال والكبار، ويحرص المعرض أيضاً على طرح أنشطة تعليمية ومسلية للأطفال تساهم في تنمية قدراتهم واكتشاف وتنمية موهبة الطفل.

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